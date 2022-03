La course au meilleur scoreur bouillonne : LeBron James trône d’un fil, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo le secondent

À la croisée des chemins, Cerbère. Dans la mythologie grecque, ce chien à trois têtes est celui d’Hadès. Il empêche les morts de s’échapper des Enfers et, inversement, les vivants de venir récupérer les morts. Leurs histoires avaient quand même un sacré flow à l’époque hein. Du coup, LeBron James, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo ont décidé de remixer Cerbère à la sauce NBA. On débrief.

Accrochez-vous. Dans la course au titre de meilleur scoreur – titre spirituel, mais titre quand même -, LeBron James trône avec 30 points de moyenne. Ex aequo, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid le secondent avec 29,8 points chacun. Ils placent Luka Doncic (28,1) Trae Young (27,9) et DeMar DeRozan (27,8) dans le rétro. Plusieurs interrogations abordent alors le navire de l’esprit. Primo, où est donc passé Kevin Durant, noté à 29,6 points de moyenne sur basketballreference ? Selon la réglementation en vigueur, si un joueur veut compter dans les classements statistiques, il doit avoir joué a minima 70% des matchs de son équipe sur la saison concernée. Ce n’est pas le cas de Slim Reaper et ses 45 matchs disputés sur 72 possibles (62,5%). Il paie cash sa blessure au genou survenue en janvier dernier : les Nets ont dû composer sans lui, sa trentaine d’unités est ainsi laissée pour compte. Deuzio, ça a toujours fonctionné comme ça ? Non, ce n’est que depuis l’été 2013 qu’il suffit de jouer 58 matchs par saison (70%) pour entrer dans la danse des chiffres. De 1974 à 1998 par exemple, il fallait disputer 70 rencontres (85%) ou marquer au moins 1400 points dans la saison pour apparaître dans le classement des scoreurs. Les critères varient selon les époques. Troizio, qu’arrive-t-il en cas d’égalité statistique ? Sachez qu’il n’y a jamais d’égalité statistique. D’autres chiffres prennent le relais et, aussi frustrants soit ces stats presque « annexes », livrent le verdict. Mais pour classifier les scoreurs, la NBA repousse deux chiffres après la virgule. L’égalité statistique est donc rarissime. Dans un scénario impossible où LeBron James, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo termineraient tous les trois la saison à 30,17 points de moyenne, ce serait à Sébastien Pourcentage de trancher.

LeBron James is leading the league in scoring with 30.0 PPG. The previous record for oldest player to average 30 in a season is 33 years old (Steph and Jordan). LeBron is four years older than them. pic.twitter.com/ssJyHY9LUl — StatMuse (@statmuse) March 22, 2022

Qui succèdera aux 32 points de Stephen Curry en 2020-21 ? En se penchant sur les calendriers et les dynamiques des trois bonshommes, un nom fait son bruit. Sur Hollywood Boulevard, LeBron James nous gratifie d’un mois de mars à 33,9 points de moyenne, contre 32,5 pour Giannis Antetokounmpo et 29,8 pour Joel Embiid. Il est en mission pour sécuriser le 9ème spot des Lakers. Et comme ce n’est pas Stanley Johnson qui va poser ses balls et cramer 25 points par soir, LeBron est seul face aux dix derniers matchs de saison régulière. Alors oui, Sixers, Mavericks, Jazz, Nuggets (x2), Suns et Warriors se dressent sur son chemin, mais il n’est pas du genre à s’écraser devant les meilleures défenses de NBA. Il peut être du genre à perdre, ça oui, mais il lâchera tant bien que mal ses 35 points. Et puis, le calendrier de Giannis Antetokounmpo fait tout aussi peur. Du 27 mars au 8 avril, les Bucks jouteront Grizzlies, Sixers, Nets, Clippers, Mavericks, Bulls et Celtics. C’est finalement Joel Embiid qui s’en sort le mieux avec un programme quasi sur mesure. Un passage chez les Lakers mercredi soir, puis les Clippers le surlendemain (Zubac est une passoire), avant de profiter des vacances à la sauce Pistons (x2), Hornets, Raptors et Pacers (x2). Il croisera en coup de vent les Bucks, les Suns et les Cavaliers, mais le plus dur est derrière lui. Dans le cas où LeBron James, excellement défendu, devrait sacrifier son scoring pour faire jouer les potes et ainsi assurer la victoire, Joel Embiid serait le mieux placé pour terminer meilleur marqueur de la saison 2021-22.