Pas de sweep pour les Bucks : Milwaukee remporte le Game 4, un énorme Middleton prolonge la saison de Giannis et compagnie !

C’est dans un match complètement fou et au scénario imprévisible que les Bucks ont réussi à prolonger leur saison de quelques jours. De quelques semaines ? Va savoir, mais dans une soirée au cours de laquelle Milwaukee a perdu Giannis Antetokounmpo sur blessure, c’est tout un groupe mené par un Khris Middleton exceptionnel qui a su faire chuter le Heat pour la première fois de ces Playoffs 2020 (118-115).

Par où commencer ? C’est peut-être là que doivent se poser les premiers neurones, tant le Game 4 de cette nuit nous a emmené dans tous les sens. Il y a eu du clutch, du collectif, de la tension, de la peur, quelques larmes chez certains, des doigts bouffés jusqu’à l’os et au final, cette victoire de Milwaukee. Les Bucks et leur fanbase démarraient pourtant la soirée sur la pointe des pieds. Certes, Giannis confirmait sa présence pour ce match malgré une blessure à la cheville droite, mais les coéquipiers du Freak n’y étaient pas. Miami déroulait son basket, Antetokounmpo assurait sa belle grosse production (18 points), et les shoots ne rentraient pas pour les autres joueurs des Bucks. Résultat, ça sentait pas bon pour les copains du Wisconsin. La première grosse bascule va avoir lieu en tout début de second quart, sur un drive de Giannis défendu par Iguodala. Le Grec hurle et s’écroule au sol, sa cheville droite a encore tourné et cette fois la douleur est insupportable. Le MVP en titre quitte le terrain à l’aide de partenaires, autant dire qu’à ce moment là ça sent pas bon du tout pour Milwaukee. Les deux lancers tirés par Giannis doivent lui permettre de revenir dans la partie, mais les nouvelles seront définitivement mauvaises lorsque le staff des Bucks annoncera par la suite l’absence d’Antetokounmpo pour le reste de la partie. Démerdez-vous, là on peut pas compter sur le Freak car la cheville est grosse comme une boule de bowling et les larmes sèchent à peine sur les joues du jeune joueur. Sachant que Mike Budenholzer n’a pas été très inspirant jusque là, on se demande franchement comment Milwaukee va s’en sortir. Surtout qu’en face, de Bam Adebayo à Duncan Robinson en passant par Goran Dragic, Tyler Herro, Jae Crowder ou Jimmy Butler, tout le monde répond présent. Le dernier est un cran en-dessous de ses récents standards, mais cela n’enlève en rien le fait que Miami sent le sang couler du banc des Bucks et il faut finir le boulot.

Problème, la seconde période et la prolongation vont se transformer en désillusion pour le Heat et leurs fans. Manque de discipline en défense, manque de sérieux lors des moments clés où il aurait pu y avoir la mise à mort des Bucks, les soldats de Floride ont clairement abusé alors qu’ils avaient le ticket pour la finale de conférence devant eux. Pas de Giannis ? Six joueurs à plus de 10 points côté Miami ? Et Milwaukee qui shoote à 31% de réussite à distance ? Normalement, c’est dans la poche. Cependant, Khris Middleton ne va rien vouloir savoir. Auteur d’un incroyable troisième quart (21 points), le All-Star va mettre sa franchise sur ses épaules et tracter la bête jusqu’à la ligne d’arrivée. Un trois-points énorme en prolongation pour assassiner le Heat, des lancers cruciaux plantés sans toucher l’arceau, du leadership discret mais intense, aucun abandon et un jeu à mi-distance toujours aussi splendide, c’était la version contrat max de Middleton qui répondait présent ce soir et jamais les fans des Bucks auraient pu demander meilleur timing. Bien sûr, Khris n’y est pas arrivé seul, il aura fallu le hustle d’Eric Bledsoe, les tirs à distance de Brook Lopez, le culot de Donte DiVincenzo, l’énergie de George Hill ainsi que la défense de Wes Matthews. Pour leur leader, pour leur patron atterré au vestiaire, les joueurs de Milwaukee ont été inspirants, collectifs, soudés, en bref ils ont rappelé qu’ils n’avaient pas uniquement bouclé la saison NBA avec le meilleur bilan des trente franchises en ne comptant que sur les enjambées du monstre d’Athènes. Middleton en a lui profité (36 points, 8 rebonds, 8 passes) pour confirmer que sa place était bien dans l’élite de la Ligue, maintenant vient évidemment le retour à la réalité. Milwaukee a résisté, et reste mené 3-1 dans la série. Giannis a une cheville en moins, et les premières indications ne sont pas très encourageantes pour le Game 5 de ce mardi. Ce match, les Bucks se pencheront dessus en temps et en heure, et il pourrait y avoir un breakdwon collectif après avoir autant donné dans la résistance. Mais pour le moment, avec autant d’émotions et d’actions en jeu, il faut savourer. Se rallier autour de Giannis, et trouver l’élément motivant qui pourrait permettre à cette équipe de créer un véritable exploit.

Sursaut d’un soir ? Vrai retournement de la série ? Chacun sa conclusion à chaud. Ce qui est sûr, c’est que les Bucks ont tout donné dans la bataille et ont remporté ce Game 4 en rampant, ne sachant pas s’il y aura un retour de Giannis à la compétition prochainement. Rendez-vous dans les prochaines heures, histoire de voir comment la cheville du Freak tient. Jusque là, profitade pour les habitants du Wisconsin, et vraie réflexion côté Miami.