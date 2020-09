205€ à gagner avec un pari sur des Bucks qui ne veulent pas d’un sweep

C’est un dimanche soir full Playoffs NBA qui nous attend ! Le bonheur quoi ! Et comme chaque jour depuis le début des demi-finales de conférences, il y a deux matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

21h30 : Heat (1,81) – Bucks (2,05)

02h30 : Lakers (1,42) – Rockets (3,00)

Le pari principal du jour

Les Bucks vont gagner contre le Heat (2,05) : au moment où ces lignes s’écrivent, Giannis Antetokounmpo est toujours listé comme « questionable » à cause d’une cheville. Mais étant donné qu’il réalise sa pire série de Playoffs en terme d’impact, il n’est même pas sûr que la cote serait tellement moins belle s’il était là… Quoi qu’il en soit, il s’agit ici de miser sur des Bucks qui – avec ou sans Giannis – montrent un autre visage. Il s’agit de miser sur un Mike Budenholzer qui surprend (au moins un peu), sur des Middleton, Lopez, Bledsoe et autres daims qui rentrent leurs tirs à de meilleurs pourcentages. Il ne faut pas compter sur un Heat qui se relâche mais si les Bucks proposent autre chose, défendent mieux leur ligne à 3 points, ils peuvent surprendre et éviter le sweep. Cette équipe en a les moyens !

Une autre cote tentante

Anthony Davis marque 25 points ET les Lakers gagnent (1,78) : alors qu’il a été très bien défendu et gêné par P.J. Tucker, Anthony Davis a marqué 25 points dans le match 1 de cette série face aux Rockets. Il a été annoncé au poste 5 pour cette nuit afin de s’adapter au jeu de Houston mais c’est surtout une adaptation défensive car en attaque, le rôle d’AD sera le même et il sera toujours autant nourri en ballons. Il aura les tirs et les occasions nécessaires pour planter 25 unités. Ensuite il faut que les Lakers remportent cette rencontre pour que cette cote passe. Etant donné le premier match, on attend une réaction des Angelinos ! Cote tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).