Preview de la soirée NBA : peut-on vraiment avoir demain un (double ?) MVP sweepé et un King mené 2-0 en demi-finale ?

Énorme soirée en vue ce dimanche avec deux chocs au programme, deux chocs aux aboutissants bien différents cependant. D’un côté des Bucks et un MVP au bord du gouffre, et de l’autre un King et ses Lakers dans l’obligation de réagir face à l’équipe nationale américaine de 4×100. A table !

Info pratique, dans l’histoire seuls trois MVP de régulière se sont fait sweeper en Playoffs. Wes Unseld en 1969 (ROY et MVP mais sweepé au… premier tour), Moses Malone en 1979 (série en deux victoires gagnantes) et… Magic Johnson en 1989, explosé avec ses Lakers par des Pistons dans leur prime. Ce soir ? Giannis Antetokounmpo pourrait bien être le quatrième de cette bien triste bande, d’autant plus que le Greek Freak… est listé incertain pour ce Game 4. Les Bucks peuvent-ils – à défaut d’inverser la tendance – sauver l’honneur en prenant au moins un match dans cette série ? Peuvent-ils écrire la première des quatre pages de l’un des livres les plus incroyables de l’histoire qui les ferait devenir la première équipe all-time à revenir d’un 0-3 ? le bilan aujourd’hui est de 139 échecs pour 139 tentatives, alors bon chance comme dirait l’autre. En tout cas le Heat semble à l’heure de ces lignes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop outillé pour la meilleure équipe de la régulière, et collectivement comme individuellement les hommes de South Beach possèdent un avantage psychologique infini. L’heure du crime match ? 21h30, et on part tout de suite traduire le mot parfait en florido-grec.

Quelques heures plus tard ? On part à l’Ouest, enfin on reste à Orlando, enfin bref, avec ce choc entre Lakers et Rockets, un Game 2 sous haute tenson car passible de break en faveur des… Texans. LeBron James + Anthony Davis = injouables, besoin irrépressible d’honorer la mémoire de Kobe Bryant ? Bla, bla, bla, les Rockets n’en ont que faire et jouent pour l’instant à merveille le rôle de relou de service en proposant un small-ball peut-être unique dans l’histoire. AD a pris tarif au Game et devrait glisser au poste 5 ce soir, LeBron James a inscrit zéro point au dernier quart du Game 1 et aura à cœur de faire taire les vipères, alors qu’en face le duo James Harden / Russell Westbrook voudra surfer sur un premier match magnifique des deux côtés du terrain. L’heure du choke de la revanche ? 2h30, il faudra être solide.

On se met bien en soirée à l’Est et on se termine à l’Ouest au bout de la nuit, ça c’est les Playoffs qu’on aime, tout simplement.