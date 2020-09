Tom Thibodeau réfléchit aux jeunes leaders sur lesquels s’appuyer : Mitchell Robinson et Dennis Smith Jr. en pole-position ?

Récemment nommé à la tête des New York Knicks, Tom Thibodeau doit, à présent, choisir ses hommes forts sur le terrain et il est temps de donner des responsabilités accrues aux jeunes joueurs. Frank Ntilikina, Mitchell Robinson, Dennis Smith Jr, Kevin Knox, R.J Barrett… Qui deviendra le nouveau chouchou de Thibs ?

Tom Thibodeau c’est fait, acté, signé et ça pourrait même durer… cinq ans. 5 ANS. Cinq années offertes à un coach globalement considéré comme obsolète, old school, tête brûlée et découpeur de jeunes joueurs. Une chance que l’effectif des Knicks ne soit pas composé à majorité de jeunots hein ? Oups… Deux scénarios possibles : ou bien le discours à la dure passe hyper bien comme à Chicago, avec des joueurs qui apprécient la discipline type armée (hello Noah, Rose, Butler) ou bien ça finit comme chez les Wolves et un discours qui ne passe pas mais genre vraiment pas du tout. Le seul moyen de le savoir c’est d’attendre les prochaines semaines et les premiers retours du camp d’entraînement. Mais d’ailleurs, quels sont les joueurs qui pourraient tirer leur épingle du jeu sous Thibodeau ?

Le premier réflexe qui nous vient est de citer Frank Ntilikina. Réflexe peut-être un peu chauvin, mais le French Prince a tout pour plaire à Thibs. Ses skills défensifs sont sa meilleure arme pour se faire une place dans l’équipe et il ne lui manque que du temps sur le parquet et de la confiance pour se booster offensivement. De la confiance et des responsabilités c’est justement ce que recherche… Dennis Smith Jr. depuis son arrivée à New York. Tantôt titulaire, tantôt placardisé, on a bien du mal à reconnaître le jeune talent qu’on avait découvert à Dallas avant la Doncicmania. Bonne nouvelle pour lui, selon le Daily Knicks, Thibodeau serait amoureux du jeu de son meneur depuis le premier jour. Plus intéressant, on regardera si un Kevin Knox peut revenir en grâce après une saison partagée entre irrégularité, belles prestations (rares) et placard. Puis, la question sera de savoir si Mitchell Robinson sera enfin titulaire chez les Knicks. Le pivot a un potentiel des plus intrigants mais sa capacité à aller chauffer le banc à cause des fautes ruine son temps de jeu les trois quarts du temps. Il parvient quand même à tourner à 10 points, 7 rebonds et 2 contres en 23 minutes, des chiffres qui ne demandent qu’à croître. En attendant de voir si son nouveau coach compte sur lui, le pivot passe en tout cas l’été à développer son jeu et il se prend même à rêver de tirs du parking. Ce qui serait un événement puisqu’il n’a encore… jamais pris sa chance derrière la ligne en deux saisons. Malgré tout, Thibodeau a dit récemment tout le bien qu’il pensait de son jeune intérieur et l’idée d’un axe Dennis Smith Jr – Mitchell Robinson la saison prochaine est une hypothèse loin d’être farfelue.

Dernier point qui pourrait changer la vie des jeunes Knicks l’an prochain, la gestion de leur temps de jeu. Bien connu pour carboniser ses titulaires saison après saison, il ne serait pas étonnant de voir Thibs gonfler les minutes du cinq de départ; R.J. Barrett en tête puisque l’on parle de jeunes à potentiel. Petit point chiffré du jour : le joueur qui jouait le plus l’an dernier à New York était… Julius Randle avec 32,5 minutes en moyenne. Si l’on se réfère à la saison 2016-2017 des Wolves, une équipe majoritairement jeune, aucun titulaire ne jouait aussi peu et les trois pépites de l’époque (Lavine, Wiggins et Towns) jouaient 37 minutes par match. De quoi offrir des opportunités aux heureux élus qui intégreront le cinq sur la feuille de match.

Thibs et les jeunes c’est une histoire d’amour… ou pas. A voir quels seront les pépites new-yorkaises qui sortiront du lot sous ses ordres. Vaut mieux éviter d’être sur le bas côté, car cinq années c’est une éternité dans un placard, même quand il est aussi glamour que New York.

Source texte : Daily Knicks / SNY