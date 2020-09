Giannis Antetokounmpo s’est salement blessé à la cheville : seulement 11 minutes au Game 4, que peut-on attendre du Game 5 ?

C’est le genre de scénario catastrophe que les fans des Bucks voulaient éviter, mais malgré la belle victoire pleine de fougue au bout de la soirée, ils n’ont pu y échapper. Déjà incertain sur ce Game 4, Giannis Antetokounmpo a joué, a bien démarré puis s’est salement aggravé sa blessure à la cheville droite. Ambiance à Milwaukee…

La question occupait l’esprit de nombreux fans, à quelques heures de cette rencontre. Est-ce qu’il jouera ? Est-ce qu’il ne jouera pas ? Antetokounmpo s’était fait mal lors du Game 3, et les grimaces aperçues sur son visage n’étaient pas du toc. Une belle entorse à la cheville droite, voilà ce qui était annoncé et maintenait la respiration coupée dans les rues du Wisconsin. Peu de temps avant le match de ce dimanche, c’est le feu vert qui était donné à Giannis, sachant que le garçon devait nettement mieux performer que sur ses dernières sorties. Et aux espérances, l’intérieur y ajoutait les actes. Avec 18 points plantés en douze minutes, dans un registre varié mais avec l’agressivité signature qu’on lui connait, le Freak répondait présent sur cette rencontre. Il n’était plus question de savoir s’il allait trembler du poignet et se faire dessus, Giannis était en rythme, on voulait maintenant savoir pendant combien de temps. Douze minutes, c’est tout ce qu’il aura fallu pour obtenir une réponse. Sur un drive défendu par Andre Iguodala, le Grec prend le contact mais sa cheville droite se bloque et la torsion déchire le joueur de douleur. Dans une salle où le public est tout simplement physiquement absent (hormis la famille), le cri de Giannis résonne dans toutes les têtes. C’est allongé au sol et en se tenant la cheville que le MVP en titre et entouré, par son staff comme celui du Heat. L’inquiétude grimpe, pas comme ça, pas maintenant Zinedine, on veut qu’il se relève et reprenne son entreprise de démolition de Miami car le démarrage est extraordinaire. Finalement, après deux lancers francs tentés pour se donner l’option de revenir, Antetokounmpo quitte le terrain. Giannis verse une larme, forcément, il espère surtout que les siens vont step up. Et ils vont le faire, derrière un Khris Middleton de gala. En pleine mi-temps, les Bucks apprennent que leur meilleur joueur ne pourra pas revenir de la partie. Tant mieux ? Tant pis. On se retrousse les manches pour gagner ce match en prolongation, et on rentre au vestiaire pour checker le Freak, avec le sentiment du devoir accompli.

Les images sont à la fois flippantes sur le parquet, et touchantes dans le vestiaire. C’est dos au mur que ces Bucks se sont redressés, c’est pour Giannis en grande partie qu’ils l’ont gagné ce match. Mais évidemment, ce n’est pas avec ce genre de pulsion bourrée d’émotions qu’on remporte une série de Playoffs. Milwaukee reste mené, 3-1 par Miami, et il y a un Game 5 qui approche ce mardi avec une nouvelle interrogation prenant la place dans la tête de tous : est-ce que Giannis va jouer ? Pour le moment, il a été rapporté qu’Antetokounmpo a quitté la salle avec une botte de protection autour de la cheville. Les premiers rapports auront lieu ce lundi matin, avant un nouveau checkpoint le mardi. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’une fois de retour au vestiaire, Giannis a demandé à son staff s’il pouvait être strappé afin de retourner auprès de ses coéquipiers. Mais incapable de mettre le moindre poids sur sa cheville en situation d’atterrissage, le feu rouge a été dressé devant le monstre. Si cela ne tient qu’au joueur, il y a de bonnes chances pour que le MVP en titre soit sur le terrain ce mardi soir. Difficile de savoir dans quel état, mais le Freak ne tremble pas devant un challenge et il sera le premier à vouloir taper dans sa Mamba Mentality pour dépasser ses limites physiques. Mais il y a aussi le staff médical, l’agent du joueur, et d’autres paramètres à évidemment prendre en compte. Quid de ces Bucks, s’ils sont capables de remporter un nouveau match en ayant aussi bien joué, des deux côtés du terrain, sans leur superstar ? L’idée ici n’est pas de faire du blasphème et affirmer que Milwaukee joue mieux sans Giannis (on vous voit), il est juste de prendre tous les points de vue en considération et s’attendre à n’importe quel scénario ce mardi. Un Antetokounmpo de retour, un patron qui motive les siens par sa présence, ou bien par son absence, ou bien Miami finit ça sans le Freak en face, ou même avec ce dernier sur le parquet. Pour le moment, ça bouge pas, on donne du temps de repos à Giannis et on voit demain puis mardi matin ce qu’il en est.

On ne souhaite jamais voir un joueur se blesser, et Giannis a vraiment pris cher en aggravant une blessure déjà provoquée quelques jours plus tôt. Pas de surprise si le monstre tente de jouer mardi, car c’est le type de compétiteur qu’il est avant tout. Attention cependant, Milwaukee aura son mot à dire, et dans une situation aussi extrême cela va transpirer fort dans la famille du joueur comme dans le staff des Bucks.