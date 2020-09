Preview Nuggets – Lakers : Denver dos au mur épisode 147, quelle réaction après la claque au buzzer d’Anthony Davis ?

Les joueurs du Colorado avaient entamé un nouveau comeback lors du Game 2 avant d’être calmés au buzzer par Anthony Davis. Un coup derrière la tête pour des Nuggets désormais dos au mur… mais il parait qu’ils aiment ça. Ce Game 3 a quand même des allures de must-win game pour Denver et on se donne donc rendez-vous à 3h du matin.

On va finir par croire qu’ils le font vraiment exprès. Après une grosse défaite lors du Game 1 et un deuxième match mal entamé, les Nuggets avaient trouvé l’énergie nécessaire pour lancer un nouveau comeback, le 739è de ces Playoffs. Un point d’avance à deux secondes de la fin, mais Mason Plumlee et Jerami Grant ont estimé que ça serait trop facile à 1-1, décidant ainsi de laisser Anthony Davis dans un fauteuil. En bref, un game winner à 3-points au buzzer et un 2-0 dans les dents pour Mike Malone et ses hommes. Mais c’est peut-être ce qu’il fallait aux Nuggets quand on connaît leur parcours dans ces Playoffs. Face au Jazz puis aux Clippers, il a fallu un petit coup derrière la tête pour activer un peu les troupes. Ce shoot d’AD jouera peut-être le rôle de la petite claque pour réveiller une équipe qui a pris l’habitude d’appuyer sur le bouton snooze.

En tout cas, lors des deux premiers tours, les Nuggets étaient toujours à égalité à l’issue des deux premiers matchs. On enclenche donc le niveau de difficulté supérieur cette fois et c’est clairement un must-win pour les Pépites. Et si ce buzzer beater d’AD était le coup de massue de trop pour Nikola Jokic et ses copains, qui vont peut-être commencer à tirer la langue après plus d’un mois de hustle non-stop ? Car en face, on a le leader de l’Ouest, un mec qui s’appelle LeBron James, et un Anthony Davis absolument pas impressionné par ses premières Finales de Conférence. À trop jouer avec le feu, on se brûle et les Nuggets sont à deux défaites de se cramer dans ces Playoffs. De plus, niveau infirmerie, on a appris que Will Barton ne pourrait sans doute pas faire son retour dans ces Finales de Conf’. Allez, on est – par définition – pas encore dans un match couperet mais c’est tout comme : on aime beaucoup Denver mais bon courage pour aller remonter quatre matchs aux Lakers en cas de défaite cette nuit.

À deux secondes d’égaliser dans cette série lors du Game 2, les Nuggets ont laissé Anthony Davis faire un premier break. C’est donc victoire impérative pour Denver cette nuit sous peine de laisser quatre cartouches aux Lakers. Et demandez à AD, c’est pas le genre à rater la cible quand ça compte.