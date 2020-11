Point rumeurs autour de Russell Westbrook : nouvel épisode de la série la plus chaude du mois de novembre

Le FC Twitter s’agite, les coups de téléphone s’accumulent dans tous les sens, les rumeurs sortent les unes après les autres. Pas de doute, les Knicks ont annoncé qu’ils visaient le titre Russell Westbrook est bien à la recherche d’une nouvelle franchise. Allez, il est l’heure, on fait le bilan sur les dernières rumeurs.

Si vous aussi vous avez ressenti une secousse dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est normal. La planète basket a tremblé lorsque l’on a appris que Russell Westbrook avait envie de rendre sa combinaison d’astronaute et de quitter Houston. Et en NBA, un Brodie libre est un Brodie à conquérir, donc ni une ni deux, un tas de franchises ont commencé à imaginer le trade qui leur permettrait de récupérer l’homme qui vaudra 41, 44 et probablement 47 millions sur les trois prochaines saisons. Avec un contrat de prince du Qatar comme celui-ci, les meilleurs ingénieurs en montage de transferts de chaque franchise sont actuellement en train de s’arracher les cheveux en essayant d’imaginer la meilleure solution pour convaincre les Rockets de lâcher leur numéro 0. Si on vous avait rédigé une petite liste des candidats potentiels pour accueillir le petit Russell, de nouvelles rumeurs inondent les réseaux et les médias sportifs américains depuis hier. Dans son nouveau podcast « Lowe Post« , le journaliste d’ESPN Zach Lowe a évoqué les derniers bruits de couloir concernant RussWest et on semble avoir pour l’instant trois équipes qui « sortent du lot » de Madame Imagination : Bulls, Hornets et Magic.

Du côté de Disney World, le GM John Hammond semble prêt à mettre le paquet pour récupérer le MVP 2017 qui ferait clairement passer un cap à l’équipe d’Orlando, sur le plan sportif comme sur le plan marketing. Avec du matos en magasin à refourguer comme Aaron Gordon (enfin !), James Ennis, Markelle Fultz ou même le pick 15 de la Draft 2020, les Floridiens se positionnent comme l’une des équipes les plus intéressées par l’animal. S’agissant des Hornets, Lowe mentionne la possibilité d’un package avec Terry Rozier et notre Frenchie Nicolas Batum, et confirme qu’il y’a une réelle envie pour la franchise de Michael Jordan de se positionner sur le dossier de Mr Triple-Double. Il faudra en revanche bricoler un petit peu plus autour de cette base de package pour Jojo, parce que ça ne semble pas suffisant pour espérer convaincre les Rockets. Dans l’Illinois aussi on semble aimer Brodie. Arturas Karnisovas serait en effet prêt à réunir à nouveau le Russ avec son ancien coach Billy Donovan, et les Bulls peuvent également compter sur quelques petites pièces pour faire la balance : du Zach LaVine, du Thaddeus Young, ou encore du Otto Porter Jr., ça peut être solide comme monnaie d’échange. En tout cas, que ce soit ces trois franchises ou les autres qui ont pu être mentionnées comme les Pistons, les Clippers ou les irréductibles Knicks, il va falloir prévoir du lourd pour espérer faire les yeux doux au board de Houston et récupérer leur bête féroce. Alors emballez-nous vos paquets bien costauds avec un joli ruban – arrêtez avec vos esprits mal tournés – et tentez votre chance. Sur un malentendu, ça peut passer.

Approchez, amis GM, approchez ! Au marché de la NBA le gros poisson du jour s’appelle Russell Westbrook ! Il est musclé, il est fort, il saute haut, il court vite, alors ne passez pas à coté de cette affaire ! Pour l’avoir il faudra vendre votre âme, mais vous ne le regretterez pas !

