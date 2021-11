Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner en misant sur un Giannis Antetokounmpo qui score et fait gagner les Bucks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 28 novembre, c’est un très beau programme que nous offre la NBA avec cinq matchs au menu dont un premier – entre Clippers et Warriors – à une heure agréablement européenne (21h30). Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Clippers (2,30) – Warriors (1,76)

23h00 : Pacers (2,25) – Bucks (1,79)

00h00 : Raptors (1,89) – Celtics (2,10)

02h00 : Grizzlies (1,83) – Kings (2,15)

03h00 : Lakers (1,16) – Pistons (5,90)

Le pari qu’on sent bien

Giannis Antetokounmpo marque minimum 20 points et les Bucks gagnent contre les Pacers (2,00) : les Bucks ont encore une infirmerie bien remplie (Brook Lopez, Donte DiVicenzo, Semi Ojeleye) mais, sur le terrain, ils vont de mieux en mieux. Jrue Holiday et Khris Middleton commencent à trouver leur rythme en attaque. La défense progresse sans qu’elle ait pour autant déjà retrouvé son imperméabilité des dernières saisons. Les Daims sont sur 6 victoires d’affilée et comptent bien continuer leur remontée au classement de l’Est en enchainant ce soir chez des Pacers qui déçoivent depuis le début de saison, c’est le moins qu’on puisse dire… Pour compléter cette jolie cote à 2,00, il va donc nous falloir en plus de la victoire des Bucks, un Freak grec à minimum 20 points. 19 matchs joués pour lui depuis la reprise : à 16 reprises, il a atteint la barre des 20 unités. Pourquoi ? Parce que personne ne peut l’empêcher de scorer et que même si elle n’est pas si mauvaise, la défense des Pacers va subir la puissance de Giannis. Comme tout le monde. Le risque ? Un gros blow out et donc un temps de jeu très réduit pour le MVP des dernières Finales.

Le combiné à tenter

Stephen Curry marque minimum 25 points contre les Clippers et Scottie Barnes prend minimum 7 rebonds contre les Celtics (2,20) : le Chef tourne à plus de 28 unités par match en moyenne et a atteint la barre des 25 à 7 reprises sur ses 9 dernières sorties. La cote est à 1,39. Quant à Scottie Barnes, il tourne à 8,3 rebonds de moyenne cette saison, dont 9 sur les quatre derniers matchs. La cote est à ???.

Une petite folie pour finir ?

Cade Cunningham marque minimum 20 points chez les Lakers (3,40) : LeBron jouera-t-il ? Isaiah Stewart va-t-il chercher le King dans les rues de Los Angeles ? Nous verrons. Une chose est sûre : Cade le numéro 1 de la dernière Draft sera bien sur le parquet, prêt à scorer sur la très poreuse défense des Lakers.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

