Le pari spécial NBA Sunday : 315€ à gagner en misant sur un Dejounte Murray qui pistonne Detroit

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 26 décembre, c’est un très beau programme que nous offre la NBA avec huit matchs au menu dont un à un horaire très européen pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Heat (1,18) – Magic (4,70)

00h00 : Wizards (2,30) – Sixers (1,60)

00h00 : Kings (2,60) – Grizzlies (1,48)

00h00 : Cavaliers (1,23) – Raptors (4,05)

01h00 : Spurs (1,18) – Pistons (4,70)

01h00 : Thunder (1,87) – Pelicans (1,90)

02h00 : Bulls (1,26) – Pacers (3,75)

03h00 : Clippers (2,50) – Nuggets (1,52)

Le pari qu’on sent bien

Dejounte Murray marque minimum 20 points contre les Pistons (2,10) : Dejounte montre de très beaux progrès cette saison, notamment au scoring. Même si les pourcentages de réussite laissent encore de la marge au meneur des Spurs, il a atteint ou dépassé la barre des 20 points lors de 15 des 31 matchs auxquels il a participé depuis le début de l’exercice 2021-22. C’est la première raison de croire en cette cote. La deuxième est la défense des Pistons. Sans être si catastrophique, elle fait tout de même partie des 10 pires ratios cette saison. Murray va avoir le ballon en main. Il devrait prendre entre 15 et 20 tirs comme chaque soir et si ça tombe un peu dedans, les 20 unités ne seront pas loin.

Le combiné à tenter

Les Bulls gagnent contre les Pacers et les Nuggets gagnent contre les Clippers (1,91) : les Bulls jonglent très bien avec les absences, ou plutôt entre les absences, pour rester compétitifs. Côté Pacers, Brogdon et Sabonis sont « questionable » et les Taureaux sont donc logiquement favoris. La cote est à 1,26. Les Nuggets sot décimés depuis le début de saison mais ils peuvent compter sur leur monstrueux pivot serbe. Les Clippers ont eux aussi leur lot de blessés et devront en plus se passer de Paul George pour plusieurs semaines. Nuggets favori pour remporter ce match. La cote est à 1,52.

Une petite folie pour finir ?

Shai Gilgeous-Alexander marque minimum 30 points (3,75) : l’arrière du Thunder pourrait profiter de certaines absences dans le backcourt des Pelicans pour se faire plaisir au scoring. 30 points, allez Shai fais pas ton timide.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

