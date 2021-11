Programme NBA : retrouvailles entre LeBron James et Isaiah Stewart, en espérant éviter un bain de sang à Los Angeles

Cinq matchs ce soir mais un programme royal avec un Chef en prime time et un combat de boxe prévu aux alentours de 3h30. Deeeeemandez le programme, deeeemandez le programme !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

21h30 : Warriors – Clippers (en direct sur BeIN Sports 1)

23h : Pacers – Bucks (en direct sur BeIN Sports 4)

2h : Raptors – Celtics

0h : Grizzlies – Kings

3h30 : Lakers – Pistons

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

3h30 : Lakers – Pistons : vous l’avez tous forcément en tête, ce match de dimanche dernier qui avait complètement dégénéré lorsque LeBron James avait envoyé valdinguer un poing-coude, un coing donc, dans la tronche d’Isaiah Stewart. Le jeune pivot des Pistons avait dégoupillé façon fin de bal à Marboz ou Viriat, les deux hommes ont ensuite été suspendus, et comme la vie est bien faite voici que les deux hommes devraient se recroiser dès ce soir, si toutefois les Lakers ne jouent pas la sécurité en laissant leur roi au repos comme c’est parfois pressenti. Il y aura un match autour de ce duel, bien sûr, mais bien évidemment le focus sera sur les deux hommes et la planète toute entière aura les yeux rivés sur eux si les cocos se retrouvent de nouveau côté à côte au rebond d’un lancer. Le palpitant est déjà dans le rouge, même si ça pue le DNP royal.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Stephen Curry face aux Clippers, à 21h30. Et dire que, parfois, à cette heure-là le dimanche, certains sont devant le foot en espérant que le match reprenne.

Les Bucks dans l’Indiana pour passer leur série de victoires consécutives à sept.

Gros match au Canada entre deux équipes… du ventre mou à l’Est, et on ne parle pas de Luka Doncic.

Les Grizzlies sont orphelins de Ja Morant et reçoivent des Kings sur une pente ascendante depuis l’arrivée d’Alvin Gentry.

Début 21h30, fin aux alentours de 6h, et d’ici-là on aura peut-être le droit au combo 50 pions de Curry / LeBron James éjecté. Vous pouvre fav, comme on disait jadis, en 2018.