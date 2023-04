En l’emportant 114-97 face aux Kings dans le Game 3 cette nuit, les Warriors ont non seulement relancé la série, mais ils ont aussi sorti l’une de leurs performances les plus convaincantes de la saison. Une performance au cours de laquelle les role players ont step-up en l’absence de Draymond Green et Gary Payton II.

Strength In Numbers.

Au tout début de la dynastie Golden State il y a de ça huit ans, ce slogan symbolisait la solidité collective et la profondeur de l’effectif des Warriors. C’était l’époque où le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green était entouré de joueurs comme Andre Iguodala, Harrison Barnes, Andrew Bogut, Shaun Livingston et quelques autres. Nous sommes aujourd’hui en 2023, et ce slogan est toujours d’actualité.

Les joueurs ont évidemment changé depuis 2015, mais l’impression est la même. Vous savez, cette impression d’être face à une équipe guidée par Stephen Curry mais qui dégage surtout une puissance collective à travers le très bon travail réalisé par ses role players. C’est ce qu’on a vu cette nuit dans le Game 3 entre Golden State et Sacramento.

Warriors win Game 3

*Steph Curry: 36 points, six 3s

*Kevon Looney: 20 rebounds, 9 assists, held down Sabonis

*Warriors: 19 offensive rebounds, only 12 turnovers

*Andrew Wiggins: Quiet 20

*Moody/Kuminga: 19 combined

*Kings up 2-1 in series. Huge Game 4 on Sunday afternoon in SF. — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 21, 2023

En tête de liste, Kevon Looney évidemment, auteur d’un énorme chantier dans la raquette avec ses 20 rebonds dont 9 offensifs, mais aussi ses 9 passes décisives et une grosse défense sur Sabonis. Andrew Wiggins, absent pendant plusieurs semaines en fin de saison régulière, a lui confirmé qu’il était en forme en impactant les deux côtés du terrain bien comme il faut (20 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre, 3 tirs primés). Quant à Donte DiVincenzo, il a peut-être sorti le meilleur match de l’histoire pour un mec terminant à 2/8 au tir. Sur tous les fronts, l’arrière (7 rebonds, 8 passes, 4 steals) a été remarquable dans l’intensité et dans son rôle de connecteur.

Ces gars-là ont parfaitement rempli leur rôle pour booster les Warriors dans le match le plus important de la saison. Mais on pouvait attendre ça d’eux, puisqu’on parle quand même de joueurs hyper importants dans la rotation de Steve Kerr. Par contre, on ne s’attendait pas vraiment à voir un Moses Moody contribuer offensivement comme il a pu le faire (13 points en 16 minutes à 4/7 au tir). Jonathan Kuminga a également apporté de bonnes minutes, tandis que JaMychal Green et Anthony Lamb ont fait leur max pour peser défensivement.

“Sans Draymond et GPII, on avait besoin que des gars step-up. C’était un effort collectif. Tout le monde a apporté une bonne énergie. Nos stats défensives sont exceptionnelles ce soir. Donte était incroyable en sortie de banc. Moses Moody a apporté de bonnes minutes. Pareil pour Kuminga, JaMychal, A-Lamb. Chaque joueur qui était sur le terrain a compris les consignes et a fait de son mieux. On doit continuer comme ça quand nos gars reviendront.” – Stephen Curry, après le match

La question, c’est justement la suivante : les Warriors peuvent-ils continuer comme ça ?

Le supporting cast derrière le cinq Curry – Thompson – Wiggins – Green – Looney a connu des hauts et des bas cette saison, et on a vu lors des deux premiers matchs à Sacramento que la dépendance Stephen Curry était réelle. La performance de cette nuit ne peut donc pas être qu’un one shot si les Warriors veulent aller jusqu’au back-to-back.

En attendant de voir si cela va se confirmer, les Warriors peuvent aborder le Game 4 de dimanche avec plus de sérénité. Les retours de Green et de GPII vont faire du bien, le momentum a basculé du côté de Golden State, et la solidité collective/défensive démontrée cette nuit a forcément dû rassurer Steve Kerr. Surtout que les Dubs l’ont emporté malgré une soirée compliquée pour Klay Thompson et Jordan Poole (29 points en combiné à 9/28 au tir, 4/17 de loin).

Allez, on se donne rendez-vous dimanche soir (au Grand Rex de Paris pour les chanceux) pour voir si les Warriors peuvent rééditer la même performance, et par la même occasion égaliser dans la série.