Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Brooklyn Nets !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Ah les Brooklyn Nets, franchise clinquante, toujours pimpée, où il se passe toujours quelque chose. En bien ou en mal, sérieux ou pas du tout, mais à Brooklyn les lumières restent éclairées toute l’année pour tenter de faire exister “l’autre franchise de New York”. Cette saison ? Plus de giga star à l’horizon, en tout cas plus de capricieux, et un Mikal Bridges qui a tout pour devenir le futur All-Star de la bande et plus si affinités. Projet un peu interrogatif avec un roster solide mais loin des cadors, avec une tête d’affiche mais pas mal de doutes autour. Nic Claxton et Cam Johnson peuvent-ils devenir des lieutenants d’élite ? Ben Simmons est-il basketteur ou maçon ? Plein de questions pour les Nets cette saison, et on essaie donc d’y répondre de suite, à quinze jours tout pile du début de la saison régulière. Allez, on envoie la preview !