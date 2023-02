A l’occasion du transfert qui a envoyé le meneur de jeu aux Mavericks, le coach de Dallas Jason Kidd a rappelé la relation qui le lie à Uncle Drew et se montre confiant quant à la volonté de Kyrie d’aller chercher le trophée Larry O’Brien avec Dallas.

Personne au Texas n’a pu échapper au florilège de questions suite à l’échange qui a envoyé Kyrie Irving aux Mavericks. Après 4 années passées chez les Nets à essayer de faire fonctionner le projet Brooklyn en compagnie de Kevin Durant, le meneur avait demandé sa libération immédiate quelques jours avant son transfert, ce que les Nets ont donc respecté en l’échangeant avant-hier soir.

Jason Kidd, en tant qu’entraîneur des Mavericks, a évidemment fait partie des personnes interrogées sur la venue de Drew dans le Texas, notamment au sujet de ses récentes controverses. En conférence de presse juste avant que l’échange a été rendu officiel, Kidd s’est alors montré très confiant sur son arrivée,

“Si vous regardez bien […] il a gagné partout où il est allé. On a senti que son talent et sa capacité à nous rendre meilleur étaient quelque chose dont nous avions besoin. On sent que son acquisition va nous permettre de nous mettre dans une position où on va pouvoir aller chercher le titre.”

Il est possible d’interroger Jason Kidd sur ce coup-là. Certes, Kyrie Irving est un élément clé au merveilleux titre de 2016 de Cleveland. Mais après son départ de l’Ohio, les résultats collectifs en Playoffs se sont dégradés pour lui et “ses équipes” en général. Après deux saisons aux Celtics où il s’est fait plus d’ennemis que d’amis, en promettant par exemple devant l’entièreté du TD Garden de re-signer pour Boston avant de retourner sa veste et de revenir piétiner le logo quelques mois après, Irving s’envole alors pour Brooklyn, où son équipe n’ira jamais plus loin que les demi-finales de conférence.

Autre facteur important, les controverses : Kyrie s’est souvent illustré ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais pas que pour les bonnes raisons, et KAI a donc souvent attiré l’attention des médias sur l’extra-sportif. Un facteur qui ne soucie guère le coach des Mavs.

“C’est facile de regarder et de ne parler que du négatif, mais regardons aussi le positif et ce qu’il a fait sur et en dehors du terrain.” – Jason Kidd

Il est vrai que si Kyrie est souvent connu pour ses déclarations maladroites voire totalement déconnectées et/ou répréhensibles, il reste un joueur élite de la ligue qui a également entrepris de généreuses donations à des associations en difficulté. Pendant le COVID, le nouveau meneur des Mavs avait par exemple donné près de 1,5 millions de dollars auprès de joueuses de WNBA qui se sont retirées en 2020 de leur contrat.

Mais si Jason Kidd tient autant à défendre Kyrie Irving devant les micros, c’est peut-être pour leur relation si spéciale. Jason Kidd a joué 7 saisons pour les Nets, atteignant même les finales NBA à deux reprises. Adolescent, Kyrie a idolâtré le meneur du New Jersey avant que ce dernier ne parte chercher une bague à… Dallas, avec l’équipe mythique de Dirk Nowitzki en 2011. Les deux se sont souvent entretenu pendant la carrière de Kyrie, qui a tenu à se rendre à l’intronisation au Hall of Fame de Kidd. Et c’est avant tout de cette amitié dont l’entraîneur des Mavs parle dans ses déclarations :

“Nous avons une vraie relation. Il est focus sur le basket. Il veut gagner, il veut être coaché et c’est une très grande opportunité pour moi” – Jason Kidd

Jason Kidd sera peut-être un élément essentiel pour canaliser Kyrie Irving. Nul n’est étranger aux coups de têtes soudains du meneur, mais également à son talent générationnel. Et l’entraîneur de Dallas à peut-être toutes les clés en main pour faire passer son nouveau joueur… et son équipe au niveau supérieur.