Le Magic va (enfin) retirer le maillot de Shaquille O’Neal

Bien avant de tout détruire sur son passage avec les Lakers, Shaquille O’Neal était un joueur du Orlando Magic. Il reste même la première vraie superstar à avoir porté le maillot de la franchise floridienne, maillot qui sera retiré dans un peu plus d’un mois.

Le 13 février prochain, Shaquille O’Neal deviendra seulement le deuxième joueur de l’histoire de la NBA (après Wilt Chamberlain) à avoir son maillot retiré dans trois franchises différentes. Après les Lakers (#34) et le Heat (#32), c’est donc le Magic qui va honorer Shaq après la rencontre opposant Orlando à Oklahoma City.

La franchise floridienne – qui fête son 35e anniversaire cette saison – a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.

Shaquille O’Neal va devenir le premier joueur de l’histoire du Magic à avoir son maillot retiré (désolé Penny, désolé T-Mac, désolé Dwight). Logique pour celui qui a fait d’Orlando l’une des franchises phares du milieu des années 1990, avec notamment une qualification en Finales NBA en 1995.

Shaquille O’Neal au Magic, c’est :

4 saisons

27,2 points, 12,5 rebonds et 2,8 contres de moyenne

4 fois All-Star

3 sélections dans une All-NBA Team (une fois dans la seconde, deux fois dans la troisième)

1 titre de meilleur scoreur

Rookie de l’Année 1993

Premier choix de la Draft NBA 1992 et hyper attendu dans la Grande Ligue, Shaq a immédiatement fait des ravages en NBA, propulsant la jeune franchise du Magic (née en 1989) vers les sommets aux côtés de Penny Hardaway. Si l’aventure s’est terminée brutalement en 1996 avec le départ d’O’Neal aux Lakers, juste après le sweep en Finales NBA contre Houston, le légendaire pivot restera pour toujours celui qui a “mis le Magic sur la carte” (dixit Alex Martins, PDG du Magic).

“Il a emmené cette franchise vers de nouveaux sommets, sur comme en dehors du terrain, et on ressent encore son héritage aujourd’hui.” – Alex Martins “Avec son jeu dominant, sa personnalité plus grande que nature, et ses contributions généreuses à The Beautiful City, Shaquille O’Neal a eu un impact considérable sur l’équipe et la ville.” – Dan DeVos, président du conseil d’administration du Magic

Shaq qui voit son maillot être retiré par le Magic, on a envie de dire qu’il était temps. Plus personne ne portera le numéro 32 à Orlando désormais.

