Victor Wembanyama n’a jamais caché son admiration pour Giannis Antetokounmpo et inversement. Hier soir, après la magnifique rencontre entre Bucks et Spurs, le Français n’a pas manqué d’être élogieux avec celui qui est l’une de ses inspirations.

Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama ont tout deux impressionné cette nuit au Frost Bank Center. Le Grec a remporté le match en envoyant 44 points, 14 rebonds et 7 passes décisives tandis que celui qui fêtait hier ses 20 ans a profité de ses 26 minutes sur le parquet pour compiler 27 points, 9 rebonds, 5 contres et des highlights dans tous les sens. En conférence de match après la rencontre, le double MVP a complimenté le rookie et ce dernier lui a rendu la pareille. Signe d’un profond respect mutuel.

“C’est quelqu’un (Giannis Antetokounmpo) que j’ai regardé en grandissant, l’un des meilleurs joueurs du monde. Ça donne une motivation en plus de jouer contre lui car je suis un compétiteur, je veux tenter de dominer tout le monde et être le méchant sur le terrain. C’était une super match-up”

Le Français a ensuite expliqué ce qui l’inspirait chez son adversaire du soir :

“J’essaie d’engranger des connaissances grâce à tous les joueurs et Giannis (Antetokounmpo) est un de ceux que j’ai le plus regardé. La manière dont il utilise son corps, dont il en profite à 100%. C’est quelque chose que j’ai analysé et que j’analyse encore. Les Bucks sont l’équipe que j’ai le plus regardé ces trois dernières années.”

Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant ou encore LeBron James, on peut dire que Victor Wembanyama sait choisir ses modèles. Hier, il a rendu la vie dure à l’un d’entre eux, motivé par l’affiche d’abord, mais aussi par la nomination de Chet Holmgren en tant que rookie du mois de la Conférence Ouest.

“Bien sûr que ça m’a motivé. Je donne tout dans ce que je fais et je sais qu’à la fin j’aurai ce que je mérite. Chaque match est un statement désormais.”

Ce qu’il veut et estime mériter, c’est le trophée de Rookie de l’année. Chet Holmgren a été élu rookie des deux premiers mois en NBA, mais la course entre les deux hommes est encore bien loin d’être terminée et va nous tenir en haleine pour le reste de la saison.

Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo ne se recroiseront pas sur un parquet cette saison, si ce n’est peut-être au All-Star Game. Pour le moment le Français n’est “que” le huitième forward des votes dans la Conférence Ouest.

Source texte : Conférence de presse Spurs