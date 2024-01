Après l’immense duel entre Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama, le Grec est revenu sur cette première confrontation en conférence de presse. Giannis Antetokounmpo en conf de presse c’est déjà succulent, alors quand il parle de Wemby on est forcément très attentif. Cette fois-ci le Freak a résisté au fait de parler de ses nuits torrides et il s’est plutôt concentré sur le potentiel extraordinaire du français.

“Il est spécial. Il joue de la bonne façon, il joue pour gagner. Je n’ai jamais vraiment vu quelque chose comme ça à 2m23, 2m25. Il ne fait pas 2m20, toutes les personnes qui disent qu’il fait 2m20 sont des menteurs.”

La NBA est déjà une ligue composée d’athlètes incroyables et le Greek Freak en est l’un de ses meilleurs représentants, si ce n’est le meilleur. 2m11. 110 kilos. Des muscles saillants. Des bras immenses et une rapidité impressionnante pour sa taille. Alors quand un mec comme ça dit qu’il n’a jamais rien vu de tel… on ne peut que le croire et constater. Le profil physique de Wemby s’est parfaitement illustré pendant ce match contre les Bucks. Un joueur de 2m24 qui peut dégainer un behind the back en contre-attaque et finir avec un dunk avec la faute contre Brook Lopez… mais aussi de résister au contact sur un drive de Giannis, de le scotcher avant de mettre un 3-points tout en fluidité et ce pour égaliser à moins d’une minute de la fin.

Rien que ça.

Le premier duel entre les deux hommes ressemblaient peu ou prou à une rencontre entre deux Aliens venus sur Terre et ayant appris le basket pour nous émerveiller.

Giannis ne s’est pas arrêté là après le match et il a aussi évoqué le futur de Victor qui vient de fêter ses 20 ans, on le rappelle.

“Tant qu’il continue à travailler dur, à garder une attitude et une énergie positives, tout ce dont il rêve va s’accomplir”

Allez, avouez, vous aussi vous avez souri en entendant cette phrase. Evidemment pour tous les fans des Spurs, ce match et cette réaction de Giannis ne font que confirmer le bon début de saison de Wembanyama.

“Je ne pense pas qu’il ait à devenir plus fort, il peut influer sur le jeu, il marque plus de 20 points de moyenne sans forcer. Parfois, quand tu deviens plus musclé tu perds cette fluidité”

Ce sujet a été beaucoup discuté avant la draft. “Est-ce qu’il doit s’épaissir ?”… “Comment il va tenir au poste face à Embiid ?” Ce sont des questions qui sont revenues et, comme le dit Giannis, cette fluidité hors-norme fait de Victor ce qu’il est et peut même lui permettre d’éviter les blessures, de rendre son corps pérenne.

Première confrontation réussie pour Wemby face au double MVP grec. Malgré la défaite il a une nouvelle fois impressionné toute la planète NBA dans un match qui avait, parfois, des airs de Space Jam. A peine croyable mais pourtant c’est réel.

