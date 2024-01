Nikola Jokic a inscrit un buzzer beater incroyable pour permettre la nuit dernière à son équipe de l’emporter face aux Warriors 130 à 127. Un shoot lointain et peu académique qui n’a pourtant jamais fait douter son entraîneur Michael Malone : pour lui, le Serbe ALLAIT rentrer ce tir.

127 partout, quatre secondes à jouer. Nikola Jokic s’empare de la balle, remonte le terrain à son rythme sur la droite et envoie une prière à 12 mètres qui rentre avec la planche. Ça, c’est ce que nous avons vu avec nos yeux de spectateurs. Michael Malone, le coach des Denver Nuggets? n’a pas vécu cette dernière action exactement de la même manière et a décortiqué la possession en conférence de presse après la rencontre.

“J’ai essayé de prendre temps-mort immédiatement pour pouvoir avancer sur le terrain, l’arbitre ne m’a pas vu, donc nous avons dû le faire nous même. Jamal Murray devait se rapprocher de la ligne de touche, Kentavious Caldwell-Pope devait prendre un écran de Nikola (Jokic) avant que Nikola se rapproche finalement de la balle. Ensuite je lui ai dit que je voulais qu’il prenne deux dribbles après la ligne médiane et prenne le 3-point et il a exécuté l’action à la perfection. Les grands joueurs font de grandes actions. Le fait que Nikola ait attrapé cette balle et en ait fait quelque chose, c’est juste incroyable.”

JOKIC WINS IT ‼️

JOKER WINS THE GAME WITH THE #TissotBuzzerBeater FROM 39 FEET AWAY 😱🤯#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/ykPdygIQ03

— NBA (@NBA) January 5, 2024

Sauf que dernièrement, lorsque Jokic tente un tir, il le réussit. Le Serbe n’a manqué que cinq shoots lors de ses quatre derniers matchs. De quoi obtenir la confiance absolue de son entraîneur.

“Pour me vanter un petit peu, j’ai annoncé que ça rentrait. Tout le monde sur notre banc, au moment où sa main se lève, tous les coachs, nous savions, le match est en jeu, la balle va rentrer. Ces quatre secondes sont passées lentement car Nikola (Jokic) est lent. Lorsqu’il prend la balle et va sur la droite, il n’y a pas un excès d’énergie. Mais ce qu’il faut apprécier et reconnaître c’est qu’il n’y a aucune panique.”

Nikola Jokic s’est également exprimé sur ESPN à propos de la fin de cette rencontre face aux Warriors, mais a préféré s’attarder sur l’effort collectif des Nuggets pour revenir dans le quatrième quart-temps (remporté 36 à 20) et s’imposer.

“C’était un super come-back. Ce match était l’une des meilleures définitions de l’expression ‘on abandonne jamais’. Le quatrième quart-temps était génial pour nous, c’est grâce à ça que nous avons remporté le match.”

Il s’agissait-là de la onzième victoire lors des treize dernières rencontres pour les Denver Nuggets. Le champion en titre se met véritablement en route et n’a qu’un objectif, faire au moins aussi bien que l’an passé.

Jokic : “Nous chassons également les Denver Nuggets. Nous voulons être meilleurs que la saison dernière.”

La concurrence est prévenue, le coach et le franchise player se font mutuellement confiance et croient également en tous les autres membres de la franchise. Il faudra encore compter avec l’équipe du Colorado cette saison.

Source texte : ESPN