Victor Wembanyama fête ses 20 ans en ce 4 janvier 2024 et pour l’occasion il croisera le fer avec Giannis Antetokounmpo à 1h30 du matin. Nous n’avons pas tous la même vision de la Grèce le soir de nos 20 ans après tout. Ici c’était célébration dans une sombre boîte de nuit low-cost de Mykonos, abus de mauvais champagne et fin de soirée en caleçon Freegun dans la mer Égée. Et vous ?

Pour fêter les 20 ans de Victor Wembanyama, nous avons décidé de lister 20 raisons pour lesquelles vous devriez suivre la fin de sa saison et ce malgré les résultats catastrophiques des San Antonio Spurs.

Vous êtes prêts ? C’est parti :

La lutte avec Chet Holmgren pour le trophée de Rookie de l’année ne fait que commencer et elle s’annonce intense. Il reste d’ailleurs trois rencontres entre les Spurs et le Thunder et on veut voir les deux aliens se rentrer dans la truffe. Parce que Kev Adams pense que c’est le meilleur joueur au Monde donc ça doit être vrai. Victor Wembanyama ne finira pas la saison avec un seul match au-dessus des 35 points et il ne faudrait pas manquer les autres. Ici, nous pensons même qu’il fera un five-by-five où un quadruple-double avant la fin de la saison (et oui on est comme ça chez TrashTalk : ambitieux, rêveurs, émotifs…). Victor Wembanyama n’a pas encore rencontré Joel Embiid en NBA et doit lui montrer qu’on a pas besoin de lui en Equipe de France (il aurait quand même pu dépanner). Parce qu’on veut continuer à se hyper avant les Jeux Olympiques de Paris. #BeatSpain Parce que Jeremy Sochan et Keldon Johnson vont peut-être lui faire une passe, mais rien n’est moins sûr. Les Spurs vont affronter les Suns à deux reprise, ce qui veut dire deux victoires faciles pour le W. Comme le nombre de victoires que les Spurs vont réussir à atteindre. Parce qu’on ne serait pas surpris s’il faisait péter les 15 crêpes dans un match pour expliquer aux américains le concept de la chandeleur. Il a d’ailleurs l’occasion de finir meilleur contreur de la Ligue et ce serait quand même plutôt sympa. Parce que les Spurs vont peut-être recruter un meneur de jeu à la Trade Deadline (sait-on jamais). Car un match de l’Alien vous donnera un sujet de conversation avec votre grand mère lorsqu’elle aura vu que le grand Français Victor Waimsamama a fait un joli match aux Etats Unis. Et d’ailleurs pourquoi ne joue t-il pas en France ? Mais tu te lèves vraiment la nuit pour le voir ? Parce qu’il va peut-être dépasser les 25 minutes de jeu maintenant qu’il rentre sur le terrain même sans l’accord de Gregg Popovich. On ne veut pas manquer le câlin que Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama se feront lorsqu’ils seront opposés le 21 janvier prochain. On se demande également s’il ne va pas aller titiller les 55 points de Tony Parker ; le record pour un Français lors d’un match en NBA. Nous ne sommes pas à l’abri non plus d’un nouveau poster de folie. Parce que même si les Spurs sont chiants à regarder, ce ne sont pas les Pistons. Parce qu’on a pas grand chose d’autre à foutre finalement.

Bon anniversaire Victor ! Comme cadeau d’anniversaire, on pensait à un CD dédicacé du dernier spectacle de Kev Adams. C’est un grand fan ainsi qu’un fin connaisseur.

