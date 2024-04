Peu nombreux sont les joueurs qui parviennent à disputer les 82 matchs de la saison régulière. Voici la liste, avec une petite “anomalie” qui s’y est glissée.

Ils sont 17 à n’avoir manqué aucun match cette saison, parfois, cela vous surprendra, parfois non. Petit spoiler : Jonathan Isaac n’en fait pas partie.

Harrison Barnes, Reggie Jackson, Jonas Valanciunas, Bobby Portis, Buddy Hield, Domantas Sabonis, Georges Niang, Mikal Bridges, Nickeil Alexander-Walker, Obi Toppin, Paul Reed, Payton Pritchard, Jalen Green, Austin Reaves, Chet Holmgren, Christian Braun et Cason Wallace sont les “iron-mans” de cette saison en NBA.

Pour l’ailier des Nets, on est habitués puisque Mikal Bridges n’a tout simplement pas manqué le moindre match… depuis son arrivée en NBA il y a 6 ans. Pas surprenant de le voir dans cette liste donc, déjà bien moins que Chet Holmgren, lui qui a manqué l’intégralité de sa saison rookie et dont le physique laissait perplexes bon nombre d’observateurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a plus que rassuré les sceptiques cette saison.

Obi Toppin et Jalen Green, ainsi que Georges Niang , malgré leurs styles de jeu spectaculaire, n’ont pas connu le moindre bobo non plus. Concernant l’anomalie mentionnée en introduction, il s’agit de Buddy Hield, qui a joué 84 matchs cette saison. Comment ça se fait ? L’arrière bahaméen a été transféré d’Indiana à Philadelphie en cours de saison et a joué 52 matchs chez les Pacers puis 32 chez les Sixers, ce qui donne un total de 84 rencontres disputées, et Chavano Rainier de son vrai nom n’a pas fini d’enchaîner puisqu’il va disputer le Play-in face au Heat.

Payton Pritchard, quant à lui, a eu l’occasion de pousser jusqu’au dernier match et prouver qu’il est le GOAT de la première quinzaine d’avril avec tout l’effectif des Celtics mis au repos, mais tout ça ne serait pas possible sans sa solidité. Tous les joueurs présents dans cet article ont réussi leur marathon cette saison, et certains doivent le continuer avec le play-in et/ou les Playoffs. Pour l’heure, félicitons-les d’avance pour leur longévité.

Source texte : StatMuse