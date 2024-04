Comme toujours à la fin de la saison régulière, la NBA dévoile son classement des maillots les plus vendus parmi les joueurs et les équipes. Quatrième fin janvier, Victor Wembanyama conserve sa place. Pas étonnant au vu de la deuxième partie de saison XXL du phénomène français.

Seuls Stephen Curry, LeBron James et Jayson Tatum ont vendu plus de maillots que Victor Wembanyama cette saison.

C’est ce qu’indiquent les derniers chiffres du NBA Store, qui se base sur les ventes de la deuxième partie de saison. Devant Wemby, il y a un léger changement sur le podium par rapport au point réalisé fin janvier, avec LeBron James qui passe devant Jayson Tatum. Stephen Curry, lui, reste le big boss.

The NBA's top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/MPgUcYatdi

— NBA (@NBA) April 19, 2024

Vu l’énorme saison rookie de Victor Wembanyama, les dingueries réalisées et son arrivée récente en NBA, il y a des chances que Wemby intègre le Top 3 dans un avenir très proche, même si Curry et LeBron restent les joueurs les plus populaires de la Ligue aujourd’hui. La cote de Victor outre-Atlantique grimpe aussi vite que Wemby gravit les échelons, lui qui s’est déjà mis tout le monde ou presque dans la poche arrière. En France, Victor Wembanyama est logiquement premier, devant LeBron.

LE CLASSEMENT DES VENTES DE MAILLOT EN FRANCE ? 🇫🇷🤔

👇 Découvre le Top 10 👇

👽 🙃 pic.twitter.com/a9DtYX0oNn

— NBA France (@NBAFRANCE) April 19, 2024

Au rayon des produits dérivés par équipe, zéro surprise : on retrouve les Lakers au sommet du classement, devant les Celtics et les Warriors. Trois franchises qui possèdent d’énormes fanbases, trois franchises qui ont marqué l’histoire de la NBA, trois franchises qui restent populaires à travers le monde même si les résultats ne sont pas toujours là (coucou les Warriors).

The NBA's top-selling team merchandise list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/HXLFIqV8tx

— NBA (@NBA) April 19, 2024

Source texte : NBA