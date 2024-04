Basket aux Jeux Olympiques – Montréal 1976 : enfin, un tournoi de basketball pour les dames

En 1976, 40 ans après la première apparition du basketball aux Jeux Olympiques chez les hommes, les dames ont également droit à leur tournoi. À Montréal, si l’équipe de l’Union Soviétique domine le tournoi, c’est surtout une compétition qui restera gravée comme le point de départ de grandes aventures olympiques. Avec une belle surprise venue du pays du soleil levant.

On peut légitimement se poser la question : pourquoi faut-il attendre 1976 pour voir des femmes jouer au basketball dans le cadre d’une quinzaine olympique ? Et bien… c’est compliqué. La FIBA est déterminée depuis les années 50 à voir un tournoi pour les féminines aux Jeux, mais malgré un pressing guardiolesque auprès du Comité International Olympique pendant plus de 20 piges, ce dernier n’ouvrira finalement une place au femmes pour le basket qu’en 1976.

Et attention, on parle d’un tournoi réduit : 6 équipes seulement, contre le double pour les hommes. Niveau qualification ? Le Canada est naturellement convié en qualité d’hôte, et ce sont les États-Unis, le Japon, l’URSS, la Bulgarie et la Yougoslavie qui complètent le plateau. La France ? Éliminée lors d’un tournoi de qualification, rendez-vous à Sydney dans 24 ans.

USA Basketball mourns the loss of The Queen of Basketball, Lusia Harris.

Lusia was a 1976 Olympic silver medalist, scored the first points in Olympic women’s basketball history & became the first Black woman inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame in 1992. pic.twitter.com/ISrRjIqM3x

— USA Basketball (@usabasketball) January 19, 2022

Et donc, ce tournoi ? Une poule de 6, tout le monde affronte tout le monde et le premier du classement est champion olympique. Tracas minimal de la part du CIO qui n’en avait sans doute pas vraiment grand chose à taper, ce qui est bien dommage vu l’ampleur du phénomène Ouliana Semenova. Une soviétique de plus de 2m10, qui a dominé le tournoi comme rarement. Les États-Unis n’y peuvent rien, la Yougoslavie non plus et encore moins le Japon et la Bulgarie. Le Canada, pays organisateur, réalise le 5/5 : tous les matchs perdus, une belle performance… si l’on veut. Petit plus historique : à quelques encablures du pays de l’Oncle Sam, encore et toujours marqué par le racisme, c’est une afro-américaine, Lusia Harris, qui marque les premiers points de l’histoire du basketball féminin aux Jeux.

L’autre belle surprise de cette quizaine québécoise ? Le Japon. Une équipe qui ne dépasse que de quelques cheveux les 1m70 de moyenne (de quoi faire un super repose-pieds pour Semenova) mais qui va réussir l’exploit de battre les États-Unis, 84-71. L’édition est remportée logiquement par l’URSS, devant les États-Unis et la Bulgarie. Ce tournoi restera à jamais comme le premier d’une longue lignée, qui mènera doucement à une domination sans partage des États-Unis. Jusqu’à quand ? Cet été, on l’espère.

Source : USA Basketball, Basket Rétro