Depuis quelques jours, on connaît les 12 joueurs qui devraient porter le maillot de Team USA lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été. 12 superstars qui formeront une véritable dream team, mais dans laquelle ne figure pas Kyrie Irving. Uncle Drew s’est exprimé sur le sujet avant le début des Playoffs ce week-end.

Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Anthony Davis, Kawhi Leonard. C’est officiel, voici la liste des Avengers qui porteront le maillot de Team USA aux JO, maillot que Grant Hill a remis à chaque joueur en personne.

Parmi les grands absents ? Kyrie Irving.

Faisant partie de la pré-sélection de Team USA mais finalement laissé de côté, Uncle Drew regardera donc les JO à la TV. Une décision qu’il accepte, qu’il respecte, lui qui ne souhaite que le meilleur à ses copains. Mais il regrette tout de même la manière avec laquelle le processus de sélection s’est déroulé.

“J’ai grandi à une époque où il fallait passer des tests pour pouvoir être sélectionné avec Team USA. On se retrouvait en tant que groupe et entre joueurs, il y avait un respect mutuel entre nous lié au fait qu’on était tous en concurrence et qu’on essayait de voir quel cinq fonctionnait le mieux. C’est un peu différent désormais. Je regrette un peu l’époque où l’on pouvait réunir tout le monde, casser la croûte et se mesurer les uns aux autres. Ensuite, le processus de délibération avait lieu à la fin des quatre ou cinq jours, même si les gens savaient qui ferait partie de l’équipe.”

Kyrie Irving, who won gold as a member of the 2016 Team USA in Rio, on being left off the ‘24 team after being listed as a finalist. pic.twitter.com/V9T3kOXvzP

— Brad Townsend (@townbrad) April 18, 2024

Kyrie Irving a porté le maillot de Team USA lors de la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques 2016. Il est reparti à chaque fois avec la médaille d’or autour du cou, remportant en prime le titre de MVP du Mondial 2014. Un très joli palmarès sur le plan international, qui explique sans doute en partie pourquoi il est en paix avec cette non-sélection.

Maintenant, on se souvient tous de ces séances d’entraînement de Kyrie avec Team USA il y a quelques années, lui qui avait rapidement marqué les esprits en mettant ses copains dans la sauce et en challengeant ouvertement son idole Kobe Bryant. Une dizaine d’années plus tard, Uncle Drew n’a pas eu la même opportunité. Opportunité qui aurait pu lui permettre de marquer des points par rapport à d’autres joueurs finalement sélectionnés.

Kyrie Irving crosses up Kevin Durant, Kobe Bryant, Russell Westbrook, and more. pic.twitter.com/hFBjZkBYBf

— Cavaliers Nation (@WeAreCavsNation) August 8, 2016

C’est d’autant plus regrettable que Kyrie Irving reste sur une saison pleine aux Mavericks : 25,6 points, 5 rebonds, 5,2 passes de moyenne à des pourcentages de quasiment 50-40-90, autant dire qu’il n’a rien perdu de ses talents. Kyrie s’est également comporté en coéquipier modèle à Dallas, évitant toute polémique hors des terrains contrairement à ses années Brooklyn.

Tout cela n’aura donc pas suffi pour décrocher une place dans les 12 de Team USA. De quoi permettre à Kyrie de se focaliser totalement sur son seul et unique vrai objectif aujourd’hui : remporter un deuxième titre NBA.

__________

Source texte : Dallas Morning News