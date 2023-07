Sélectionné en premier choix de la Draft 2023 et considéré comme l’un des meilleurs prospects de l’histoire, Victor Wembanyama sera évidemment très attendu en NBA. Draymond Green, l’un des défenseurs les plus redoutables de la Grande Ligue, fait partie de ceux qui tenteront de lui mener la vie dure. Il explique comment.

Invité sur le podcast de Paul George, Draymond n’a pas hésité à complimenter Victor Wembanyama, mais ne comptez pas sur la grande gueule des Warriors pour lui faire des cadeaux une fois que les deux se croiseront sur un parquet NBA. Voilà ce qu’il a répondu quand PG lui a demandé comment il allait défendre sur Wemby la saison prochaine.

“Il ne va pas juste me dribbler comme les Harlem Globe Trotters. Désolé. Il faut lui mettre la pression, car si vous le laissez entrer dans sa zone de confort, vous perdez quoi qu’il arrive. Car vous ne pouvez pas contrer son tir, si ça se trouve il ne voit même pas que vous essayez de le contrer. Moi je vais le couvrir dès le moment où il remonte le terrain.”

Réputé pour son intelligence mais surtout son intensité défensive, Draymond Green a l’habitude de se confronter aux meilleurs attaquants adverses, même quand ils sont plus grands que lui. Et il est spécialiste quand il s’agit de faire sortir ces derniers de leur zone de confort. On se souvient notamment de son combat très physique face à Nikola Jokic lors des Playoffs 2022, où Green a fait un très gros boulot pour tenter de limiter ce pivot quasiment indéfendable qu’est le Joker.

Victor Wembanyama possède évidemment un profil bien différent de celui de Jokic, notamment parce qu’il a quasiment 15 centimètres de plus que le MVP. Quand on sait que Draymond ne fait “que” 1m98, on n’est pas loin d’une différence de 30 centimètres entre Victor et Green. Mais là encore, le leader émotionnel des Warriors pense pouvoir tourner cela à son avantage.

“En NBA, il arrive aussi qu’une très grande taille devienne un désavantage. Car dans cette ligue, vous allez rencontrer des gars qui sont beaucoup plus costauds, qui bougent aussi vite voire même plus vite, et leur centre de gravité est bien plus bas. Et dans ce cas-là, le plus petit gagne.”

L’avenir nous dira de quel côté penchera ce duel hyper prometteur. Mais une chose est sûre : malgré la taille, le talent, la mobilité et toutes ces autres qualités qui font de Victor Wembanyama un véritable phénomène, il devra se montrer prêt pour affronter ces défenseurs NBA comme Draymond qui auront la bave aux lèvres face à lui, et qui n’hésiteront pas à employer les grands moyens – notamment en matière d’intensité physique – pour le mettre en difficulté.

Le voilà prévenu.

Source texte : Podcast P with Paul George

