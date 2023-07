Les Knicks ferment la porte à un transfert de Paul George

Cités parmi les équipes intéressées par Paul George, les Knicks auraient finalement décidé de faire marche arrière. Face au prix réclamé par les Clippers, sans oublier la situation contractuelle du joueur qui peut tester le marché dans un an, New York a préféré dire non.

C’est peut-être la fin d’une ère chez les Clippers. Le duo Kawhi Leonard – Paul George semble en train de se dissoudre alors que Los Angeles teste la valeur de PG13 sur le marché depuis la Draft 2023. Des propositions d’échanges arrivent de tous les côtés des États-Unis dont celle des Knicks. On a l’habitude d’entendre le nom de la franchise de New York lorsqu’une grosse star de la NBA est disponible sur le marché. On est aussi accoutumé au fait que les Knicks se fassent griller ou qu’ils ne proposent pas assez gros, sauf que là c’est bien l’équipe de Manhattan qui a dit non nous apprend le New York Post. Et ce pour plusieurs raisons.

Report: Knicks rejected potential Paul George trade, didn’t want to give him an extension https://t.co/5fquMHCO2i

— NBACentral (@TheNBACentral) July 4, 2023

La première raison est actée dans le présent, dans l’échange pour Paul George en lui-même. Il semblerait que les Clippers aient demandé un package de retour beaucoup trop important. Selon Anita Marks de chez ESPN, il aurait fallu que les Knicks lâchent R.J. Barrett, Quentin Grimes, Evan Fournier et trois choix de premier tour de Draft. On a oublié aussi d’inclure la daronne et un CD de l’album “La Vie est Belle” de Keen’V dans le package.

Ensuite, sur le futur de la franchise, Paul George demanderait à être prolongé par la suite. Avec sa player option à activer ou non pour la saison 2024-25, PG serait prêt à tester le marché pour obtenir plus. En sachant aussi qu’il est éligible à un contrat max de 220 millions de dollars sur quatre ans. Tout cela paraît trop pour les Knicks, sans doute refroidis par le carnet de santé du bonhomme ces derniers mois, sans oublier qu’il a déjà 33 ans. De quoi pousser New York à se retirer de la négociation.

Les Clippers doivent donc continuer leurs recherches s’ils veulent vraiment échanger Young Trece. D’autres teams viendront sans doute aux nouvelles, mais s’ils continuent à demander autant, PG va rester en Californie encore une année ou deux.

Source : New York Post