Depuis l’arrivée de Kawhi Leonard et Paul George en Californie, on a l’impression que cette équipe des Clippers suit un peu le rythme de Jean-Michel Amoitié. On sait où L.A. veut aller, mais il manque des pièces pour arriver au titre qui paraît aujourd’hui inatteignable. Pour rêver du Larry O’Brien, la franchise de Steve Ballmer semble prête à bouger ses pions, et cela inclut peut-être un départ de PG13.

En réunissant Paul George et Kawhi Leonard en 2019, le but des Clippers était simple : le premier titre NBA de leur histoire. Et la saison de leur arrivée, Kawhi et PG ont réussi à atteindre les demi-finales de la Conférence Ouest. En 2021, bam les Finales de Conférence. Allez-y les gars, encore deux pas de géant et on y sera à ce but… Mais non. Les Clippers n’ont pas été plus loin en Playoffs depuis deux ans à cause des grosses blessures de ses deux joueurs phares en 2022 et 2023. Aujourd’hui, Steve Ballmer et sa team en ont marre d’attendre davantage pour un titre. Kawhi devrait être prêt pour l’année prochaine mais cette saison dans la Cité des Anges pourrait se faire sans PG. La franchise de L.A. serait prête à dissoudre son duo magique selon Marc Stein. L’insider indique que la rivale des Lakers teste actuellement la valeur de Paul George sur le marché des transferts. (Le joueur a encore 2 ans de contrat dont une player option pour 2024-25)

Clippers are gauging Paul George's trade value and are "giving real consideration to the idea of disassembling the Kawhi Leonard-Paul George tandem," per @TheSteinLine pic.twitter.com/UJk4t3VeJY

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 21, 2023

Comme prévu avec une annonce pareille, de nombreuses franchises sont sur le dossier et sont prêtes à miser gros pour récupérer l’ailier des Clippers. Parmi les équipes les plus alléchées par le package, il y a les Rockets et les Blazers. Houston chercherait fortement à accélérer sa reconstruction avec un atout de cette taille à l’aile, et la franchise texane serait prête à lâcher son pick n°4 de Draft pour cela. Pour autant, l’enjeu est d’autant pour grand pour Portland. Le nom de Damian Lillard est dans toutes les bouches des journalistes américains car il pourrait se diriger vers un départ si le front office de l’Oregon ne fait rien pour l’aider à gagner des matchs et à retourner en Playoffs. Les Blazers aussi ont besoin d’aide à l’aile, mais leur pick 3 de Draft à utiliser demain soir ne devrait pas combler ce manque car les Hornets semblent déterminés à choisir Brandon Miller juste avant. La meilleure option reste le trade, de quoi finir un beau cercle avec Paul George à Moda City, en duo avec celui qu’il accusait il n’y a pas si longtemps encore de prendre des “mauvais tirs”.

“That was a bad shot.” – Paul George pic.twitter.com/7nymyyzfvf

— Hoops (@HoopMixOnly) April 23, 2021

Source texte : Marc Stein