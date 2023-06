Nouvelle entrée d’un tricolore dans la Green Room de la Draft 2023 ! Après Victor Wembanyama (il est invité lui ?) et Bilal Coulibaly, c’est au tour de Rayan Rupert de faire partie du carré VIP des rookies. De quoi donner de l’espoir au français d’être choisi dans le top 20 !

À quelques jours de la Draft, on se demandait où allait réellement terminer Rayan Rupert. Autant comme le haut de tableau du premier tour peut relativement s’anticiper, autant comme sa fin est un vrai bordel qui déjoue tous les pronostics. Alors, top 20 ou 25 pour Rayan ? Toujours compliqué d’être certain autour de cette place. Mais lorsqu’on sait que l’arrière français est directement invité à l’évènement, il y a plutôt de quoi être optimiste ! Jonathan Givony – journaliste pour ESPN – officialise l’invitation :

NEWS: New Zealand Breakers wing Rayan Rupert has received a green room invite to attend the NBA Draft with his family, a source told ESPN. pic.twitter.com/xyAn5joYNh

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 20, 2023

Pour être confiant avec le placement de Rupert dans la Draft, il faut comprendre comment sont invités les joueurs dans la Green Room. La NBA demande à toutes les franchises de faire leur top 25 des prospects, et ensuite les 20 meilleurs qui ressortent sont invités dans la salle verte. On a donc enfin une raison tangible de croire en Rayan pour partir dans le top 25 !

On parle peut-être de formalité pour certains, mais rappelez-vous les mocks draft des grands médias américains : Rupert était certes annoncé 19ème chez ESPN, mais au second tour pour CBS Sports et The Ringer. Il faut dire que son profil si atypique d’arrière défensif avec des petites lacunes en attaque peut laisser perplexe pas mal de franchises compétitives placés à ce stade de la Draft. Maintenant, il reste à savoir dans quelle équipe Rayan débarquera. S’il loupe le top 20 de peu, pourquoi pas à Brooklyn en 21 pour jouer avec son idole Mikal Bridges ? Quoi qu’il en soit, Rupert devrait choper un joli contrat garanti au premier tour avec cette invitation, et on lui souhaite de tomber dans un contexte favorable à ses attributs !

Avec cette nouvelle invitation tricolore en salle verte, la tendance est à minimum trois draftés bleu blanc rouge au premier tour. De quoi faire péter le champagne dans les loges lorsqu’on sait qu’au moins deux d’entre eux seront certainement dans le top 15, dont 1 dans le… top 1. Alors où atterrira Rayan Rupert dans les prochaines 48 heures ? Rendez-vous dans la nuit de jeudi à 2h pour connaitre la réponse !

Source : ESPN via Jonathan Givony