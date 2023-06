Troisième français attendu à la Draft, Rayan Rupert est un peu moins sous les projecteurs que Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, mais reste un sérieux prospect pour le premier tour de la sélection. À trois jours de l’événement, on fait le point sur sa situation.

Mais où atterrira Rayan Rupert jeudi ? Annoncé au milieu du premier tour, la cote de l’arrière des Breakers de Nouvelle-Zélande a été un peu revue à la baisse ces derniers jours, avec des simulations l’envoyant plus chez les équipes situées entre la 20e et la 25e place. Pourquoi ? Parce qu’au dessus lui, la lutte est rude. Certains prospects sont en pleine remontée fantastique – Bilal Coulibaly en est le meilleur exemple – tandis que certains se replacent légèrement à la hausse à la faveur de bonnes interviews et de bons workouts auprès des franchises.

Pourtant, Rayan est un prospect de haut niveau. Il a prouvé durant sa saison qu’il était capable de progresser fortement en peu de temps – notamment sur sa main gauche – et d’être très impactant des deux côtés du terrain. Un passionné du basket, jusqu’à s’infliger des heures et des heures supplémentaires d’entraînement, alors qu’il n’était encore qu’à l’INSEP, comme il l’explique dans un très joli reportage proposé par l’Équipe ce lundi soir.

Il n’y a donc aucun doute possible quant à son futur investissement en NBA. Problème ? Passés les choix dits de “Lottery” – ceux entre 1 et 15 – on a plus affaire à des sélections basées sur le fit, c’est à dire sur ce qui ira le mieux avec l’effectif et le projet de l’équipe qui choisit. À ce jeu là… Rayan n’est pas gagnant. Entre 16 et 20, il y a le Jazz, les Lakers, le Heat, Golden State et Houston. Des équipes qui n’ont pas toutes besoin d’ajouter du talent sur le secteur arrière, ou qui préfèrent y aller au meilleur prospect restant car elles n’ont pas de besoin particulier et qu’un joueur rookie n’est pas ce qu’elles recherchent en priorité pour étoffer leur groupe.

“I’m a versatile player…I have a long wingspan. I just love to be disruptive defensively and bring the most energy I can to my team.”

Rayan Rupert from @NZBreakers on how he can help NBA teams and representing France and his family.@NerdWallet | #GoldOnTheClock pic.twitter.com/Mso8ruofAT

— Indiana Pacers (@Pacers) June 10, 2023

On devrait donc vraisemblablement voir Rayan aux alentours du top 20, chez des formations capables de l’accueillir et de lui donner les ingrédients nécessaires à sa formation. On pense notamment ici aux Nets, qui auront tout intérêt à trouver un poste 2 prometteur en vue d’une intersaison potentiellement très chargée sur le marché des transferts. Les places 21 et 22 sont pour Brooklyn. Il pourra descendre plus bas, mais son intérêt pour les franchises n’en serait que baissé aussi. Allez, on prie pour que ça passe avec son idole, Mikal Bridges !

Source : l’Équipe, ESPN, The Ringer