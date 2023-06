Parmi les gros dossiers à suivre cet été en NBA, il y a celui de James Harden, qui fait parler depuis plusieurs mois notamment par rapport à un éventuel retour du Barbu chez les Rockets. Mais plus on avance, plus la piste Houston se refroidit, et plus le scénario d’une prolongation aux Sixers se dessine. On fait le point.

Cela fait des mois que des rumeurs concernant un retour de James Harden à Houston animent l’actualité NBA. Toujours très attaché à la ville et la franchise où il est devenu une superstar NBA au cours de la décennie 2010, le Barbu s’imaginait bien revisiter les strip clubs de Houston porter une nouvelle fois le maillot des Rockets, comme au bon vieux temps. Mais ce scénario semble s’effriter de jour en jour.

D’après plusieurs insiders NBA, de Zach Lowe (ESPN) à Marc Stein en passant par Kyle Neubeck (Philly Voice), on se dirige plutôt vers une prolongation de contrat d’Harden aux Sixers, lui qui – on le rappelle – possède une player option à 35,6 millions de dollars sur la saison 2023-24.

À l’heure actuelle, il y a peu de chances que James Harden rejoigne les Rockets cet été.

Tant dans le souhait de Philly de le prolonger que dans le frein mis par les Rockets, aujourd’hui le + probable est une prolongation de Harden aux Sixers.

Mais tout peut changer au buzzer… pic.twitter.com/2KcfyC4UM8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2023

Qu’est-ce qui a changé pour que la rumeur refroidisse comme ça ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte :

Le premier, c’est la décision des Sixers de virer le coach Doc Rivers. Ce n’est plus un secret, Harden et le Doc ne possédaient pas la meilleure des relations, et le départ de ce dernier est visiblement vu d’un bon œil par le camp Harden.

Deuxième élément, les Rockets seraient moyens chauds à l’idée d’offrir le pactole à l’ancienne superstar de Houston malgré leur grosse marge salariale. La franchise texane semble plutôt focus sur d’autres agents libres moins bling bling (Fred VanVleet, Dillon Brooks…) pour entourer les jeunots sous le nouveau coach Ime Udoka, et pense sérieusement à sélectionner Amen Thompson – guard hyper athlétique et bon playmaker – avec son quatrième choix à la Draft de jeudi.

Troisième élément, James Harden reste proche du manager général des Sixers Daryl Morey, qui l’a fait venir à Philadelphie après de belles années ensemble à Houston. Les deux n’ont pas réussi à remporter le titre chez les Rockets malgré plusieurs grandes saisons (et un Game 7 de Finales de Conférence Ouest perdu contre Golden State en 2018) mais ont une nouvelle opportunité à Philly derrière un Joel Embiid calibre MVP.

"Some fresh hope, perhaps, if you're rooting for James Harden to stay with the 76ers: There have been some rumbles this week that, despite the undeniably strong lure that a return to Houston holds for Harden, he is said to be giving renewed consideration..”

– @TheSteinLine pic.twitter.com/rclqe5wh0o

— Sixerdaily (@Sixerdaily) June 17, 2023

Si cette tendance globale se confirme, il sera surtout intéressant de voir quel type de deal James Harden et les Sixers vont signer. Pour rappel, le Barbu est éligible à un contrat pouvant aller jusqu’à 210 millions de dollars sur quatre ans. Au vu de son âge – 33 ans – et du déclin global démontré ces dernières saisons (malgré une belle régulière l’an passé), Philadelphie espère pouvoir convaincre son All-Star de signer une prolongation moins coûteuse pour la franchise.

À voir si un terrain d’entente peut être trouvé dans les semaines à venir.

Sources texte : ESPN, Marc Stein, Philly Voice