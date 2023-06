Après avoir trouvé sa place au Canada, Gary Trent Jr. a décidé d’y rester encore un peu en activant sa player option à 18,5 millions de dollars. Et on dirait bien que l’aventure qui l’attend avec les Raptors pourrait continuer encore un moment.

Drafté en 37ème position de la Draft 2018 en provenance de Duke, Gary Trent Jr. ne paie pas de mine depuis le début de sa carrière en NBA. Il a appris aux côtés de Damian Lillard pendant deux saisons et demie avant de se faire transférer à la deadline 2021 après un début de saison explosif. Pour ses débuts au Canada, il est resté sur la même lancée et a continué à naviguer sur les mêmes standards que sa fin de parcours dans l’Oregon. Après avoir tourné à 17,4 points de moyenne cette saison, le guard aurait pu aller tester le marché cet été afin de chercher un nouveau deal ailleurs. Il n’en sera rien. Gary a décidé d’activer sa player option à près de 18,5 millions de dollars pour la saison prochaine, mais il est aussi possible que l’aventure canadienne du natif du Minnesota continue après 2024 selon Chris Haynes de Bleacher Report. Les deux parties étant motivées pour négocier un nouveau contrat.

Gary Trent Jr. wants to remain with the Toronto Raptors and both sides will work on a longer term deal.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 20, 2023

L’avenir des Raptors est en plein questionnement à cause de cette intersaison assez agitée. Fred VanVleet a décidé de tester le marché en déclinant sa player option, mais d’autres comme Gary l’escargot ont décidé de jouer la sûreté. Après avoir été éliminée du play-in tournament par la fille de DeMar DeRozan et ses cris stridents depuis les courtsides, la franchise de l’Ontario semble arriver à un tournant. Nick Nurse a été remercié, l’avenir des cadres est incertain, dur de savoir vraiment où vont les choses pour les Dinos. Après les mouvements à la Draft, que les Raptors montent dans cette dernière ou non, on devrait être fixés sur le projet de la saison 2023-24. Mais si la reconstruction semble être le nouvel axe de travail, Toronto partirait au travail avec un chef de chantier jeune mais déjà aguerri. Gary Trent Jr. est là pour rester et pour aider la franchise qui lui a donné la meilleure chance de sa carrière.

Source texte : Chris Haynes