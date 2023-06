Victor Wembanyama poursuit avec Nike pour ses débuts en NBA

Ce n’est pas une grande surprise : après avoir sponsorisé Victor Wembanyama en France, la marque de sport Nike continuera à équiper l’Alien aux États-Unis, pour le début de sa carrière en NBA. En même temps, mises de côtés les grandes stars de la ligue, difficile pour le Swoosh de trouver meilleure figure de proue que lui.

Il va continuer avec le poids lourd de l’équipement basket outre-Atlantique. Victor Wembanyama aurait, selon Nick DePaula, sérieux journaliste, signé chez Nike pour ses premières années en NBA. Déjà petit protégé de la marque cette saison, puisqu’elle l’avait équipé en chaussures pointure… 55. Ouais, c’est à peu près la taille d’un tibia d’humain normal, mais passons.

CAN CONFIRM: #1 pick Victor Wembanyama is already officially signed to Nike.

“Wemby” first signed with Nike during his pro career in France and the multi-year footwear & apparel endorsement deal will carry over into his early NBA career. pic.twitter.com/0lc8eRkFWN

— Nick DePaula (@NickDePaula) June 19, 2023

Avec ce deal, Wembanyama va en tout cas jouir d’une exposition plus que préférentielle sur les différents supports publicitaires de la marque, qui n’hésitera certainement pas – en cas de bonne saison – à capitaliser sur l’image de l’Alien pour le chausser avec une collection de chaussure signature, passage désormais “obligatoire” pour tout joueur NBA qui veut prétendre au titre de superstar. La trajectoire actuelle du Français laisse présager le meilleur pour lui à ce niveau là.

Ne reste désormais qu’à attendre le soir fatidique, celui de la Draft, pour voir la hype atteindre son maximum à l’heure où Adam Silver se présentera pour annoncer le choix des Spurs. Spoiler : ça va être historique.

Source : Nick DePaula