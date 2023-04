Touché au genou lors du premier tour des Playoffs face aux Suns, Kawhi Leonard a terminé sa saison à l’infirmerie. Une blessure de plus pour la superstar des Clippers, qui souffre d’une vilaine déchirure du ménisque. De quoi se poser la question suivante : quand pourra-t-il revenir ? Le président de la franchise a apporté des nouvelles plutôt rassurantes.

Après la nouvelle élimination prématurée des Clips en Playoffs, et les problèmes de blessure de Kawhi mais aussi Paul George, on était nombreux à se demander si Los Angeles ne devait pas tout casser pour reconstruire sur des bases plus saines. Visiblement, l’autre franchise de la Cité des Anges veut continuer à croire au titre derrière son duo de stars, mais pour cela il faudra évidemment que Leonard et George restent enfin en bonne santé.

La situation du premier est la plus préoccupante. Leonard a été victime d’une déchirure du ménisque dans son genou droit, seulement deux ans après la rupture d’un ligament dans ce même genou. Typiquement le genre d’enchaînement qui fait flipper, et qui peut laisser penser à une nouvelle absence prolongée pour Kawhi après sa saison blanche de 2021-22. Mais Lawrence Frank, président de la franchise, assure que Leonard sera sur le parquet pour le premier match de la prochaine campagne, en octobre (via ESPN).

“Peu importe la manière dont on va soigner cette blessure, Kawhi sera prêt pour la saison prochaine. Ce qui est très encourageant, c’est que son ligament est intact. Donc c’est (uniquement) une déchirure du ménisque. Lors des deux prochaines semaines, on va voir quelle est la meilleure manière pour soigner cette blessure.”

Une déchirure du ménisque se soigne différemment selon le degré de la blessure. Certaines nécessitent une opération, d’autres non. La durée de la rééducation peut donc grandement varier, allant de six semaines à trois mois et même parfois plus. Comme souvent avec Kawhi, peu de détails ont été révélés concernant son bobo. Il est donc difficile de se prononcer, encore plus quand on prend en compte son historique de blessures.

Clippers president of basketball ops Lawrence Frank says Kawhi Leonard (torn meniscus) will be ready for the start of the 2023-24 season.

When asked about Russell Westbrook’s looming free agency, Frank said “we’d love to bring Russ back.”

More: https://t.co/XyslOa8qCI

