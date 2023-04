Une heure entre midi et deux ? Une heure pour patienter avant un match de Playoffs ? Pas de problème, uniquement des solutions alors envoyez le replay de Michael Jordan, la naissance du GOAT (Partie 1), épisode de l’émission Dans La Légende présentée par Sébastien Abdelhamid, avec quelques têtes connues sur le plateau…

George Eddy, Bastien Fontanieu et Kevin aka Clutch 23. Pouvait-on avoir un meilleur Big Three pour parler de Michael Jordan pendant une heure ? On vous laisse en décider mais tout d’abord… précipitez-vous sur ces quelques soixante minutes de discussion à coeur ouvert sur l’un des plus grands sportifs de l’histoire, celui qu’au moins la moitié des fans de basket surnomment le GOAT.

De sa naissance en temps qu’athlète jusqu’au début des années 90, nos quatre mousquetaires reviennent dans cette émission sur le pourquoi du comment de la greatness de MJ, dans une Partie 1 qui, yum yum, nous annonce donc une partie 2 qui devrait sortir, source tells TrashTalk, à la fin du mois de mai.

Débat entre passionnés, anecdotes connues ou pas tellement, et un homme qui colle tellement bien au titre de cette émission. Dans La Légende, envoyez le replay !