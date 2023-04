Éliminés assez facilement par les Knicks au premier tour des Playoffs, les Cavs ont fini leur saison sur une note amère. Côté Jarrett Allen, on attribue cette défaite à… la pression.

Pas facile de passer devant les journalistes au moment d’expliquer une défaite. Pour Giannis Antetokounmpo, il s’agissait de faire dans la philosophie avec la nuance sur le concept “d’échec”. Pour Jarrett Allen par contre, on part sur un discours un poil différent. L’intérieur de Cleveland a préféré insister sur la jeunesse et l’inexpérience des siens à ce niveau de la compétition. Des propos rapportés par Ashley Bartock de Cleveland.com.

“Même pour moi [la pression des Playoffs, ndlr], c’était compliqué à gérer”

Au moment d’attaquer cette postseason, Allen faisait pourtant partie des rares membres de l’équipe à avoir une expérience des Playoffs. Le pivot avait déjà disputé deux campagnes avec les Nets, un vécu que n’avaient pas Darius Garland, Evan Mobley ou encore Isaac Okoro, pour ne citer qu’eux. Qui dit inexpérience dit difficulté à gérer les moments chauds et à gérer la pression lorsqu’il faut avoir des nerfs d’acier et Cleveland s’est totalement effondré face à New York.

Dire que la pression a joué est un argument recevable mais cela ne justifie certainement pas tout. Primo, Donovan Mitchell a suffisamment de saisons en Playoffs pour ne pas se planquer derrière ce motif. Secundo, l’inexpérience ne justifie pas un manque d’agressivité, notamment au rebond. Mangé par Mitchell Robinson qui, fun story, disputait lui aussi ses premiers Playoffs, Jarrett Allen est passé à côté de sa série.

En saison régulière, le All-Star tournait à 14,2 points et 9,8 rebonds. En Playoffs, ses moyennes sont tombées à 9,4 points pour 7,4 rebonds. Censée incarner un point fort, la raquette des Cavs a plié face à celle des Knicks. Petit point stats : sur les cinq rencontres disputées, New York a gagné la bataille du rebond à 4 reprises, avec une moyenne de 15 rebonds offensifs par match sur la série ! Le point culminant de cette domination, c’est le dernier match de Mitchell Robinson, dans lequel il va s’emparer à lui seul de 11 rebonds offensifs ! Forcément en première ligne face à ce naufrage, Jarrett Allen n’a pas caché qu’il a sa part de responsabilités.

“C’est mon travail de prendre des rebonds. C’est mon travail de bloquer les gens, de m’assurer qu’ils n’obtiennent pas de rebond, et j’ai l’impression d’avoir laissé tomber mon équipe dans ce sens. “En fin de compte, nous sommes jugés sur la façon dont nous nous comportons sur la plus grande scène [les Playoffs, ndlr]. Et j’ai l’impression de ne pas avoir joué à mon meilleur niveau en termes de rebond. C’est certainement un domaine que je vais devoir améliorer cet été”.

Direction désormais les vacances et le gymnase pour essayer de corriger le tir avant la rentrée prochaine. Est-ce que la raquette Allen-Mobley a montré tout son potentiel ou le temps ne serait-il pas venu d’offrir au sophomore les pleins pouvoirs à l’intérieur ? Face aux manques au poste 3, la direction pourrait décider de sacrifier le pivot à la coupe disco pour récupérer un joueur capable d’apporter du scoring, de la taille et de la défense sur l’aile. On spécule bien sûr mais il va falloir se poser quelques grosses questions cet été dans l’Ohio.

Source texte : Cleveland.com