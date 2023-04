Officiel : la Coupe du Monde 2027 de basket aura lieu au Qatar

La Coupe du Monde 2023 n’a même pas encore débuté mais du côté de la FIBA on se projette déjà sur la suite des événements. La Fédération a annoncé ce matin que l’édition 2027 avait été attribuée au Qatar.

Encore une victoire importante pour le Qatar ! Quelques mois seulement après avoir accueilli la Coupe du Monde de Football, le pays s’est vu attribuer un nouvel événements majeur : la Coupe du Monde 2027 de basket. Une info rendue officielle par la FIBA au petit matin. C’est la première fois que la compétition mondiale se déroulera au Moyen-Orient.

Some big FIBA Basketball World Cup host news 🤩 📍 @FIBAWWC 2026 ➡️ Berlin, Germany 🇩🇪

📍@FIBAWC 2027 ➡️ Doha, Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/M0z1hVsf61 — FIBA (@FIBA) April 28, 2023

Après le Hand en 2015 et le Football en 2022, le Qatar attire donc le basket dans ses filets. Un bon moyen de promouvoir un peu la balle orange dans un pays qui n’a pas un grand historique avec ce sport. Jamais qualifié pour les Jeux Olympiques, le Qatar n’a participé qu’à une seule Coupe du Monde. C’était en 2006 et l’équipe avait fini à la dernière place, avec cinq défaites en autant de matchs.

Dans son communiqué, la FIBA avoue avoir été impressionnée par la présentation du projet qatarie, invoquant notamment les aspects positifs du dossier, à savoir une Coupe du Monde organisée dans une seule et même ville (moins de difficulté de logistique et moins de fatigue due aux trajets donc) et des infrastructures déjà prêtes pour l’événement.

Les hommes seront donc au Qatar en 2027 et les femmes prendront elles la direction de l’Allemagne, mais en 2026. Le pays avait déjà accueilli la Coupe du Monde féminine, c’était en 1998 et la Mannschaft avait fini à la onzième place, bien loin de l’ogre américain.

Source texte : FIBA