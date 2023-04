Nouvel échec en Playoffs pour les Clippers : celui de trop ?

Sèchement éliminés 4-1 par des Suns efficaces, les hommes de Tyronn Lue ont acté cette nuit un nouvel échec. Depuis 2019, les Clippers n’ont rien remporté, ni même réussi à accéder aux Finales. Quatre saisons après le recrutement de Kawhi Leonard et Paul George, serait-ce l’année de trop ?

En tête après cette élimination des Clippers très tôt en Playoffs ? Les déclarations de Nicolas Batum, l’année dernière, pour officialiser son absence à l’EuroBasket 2022. Besoin de se préparer pour l’une des meilleures opportunités de titre dans sa carrière, besoin de repos avant une saison qui pourrait bien être la bonne. Sur le papier, Nico avait complètement raison. Membre d’un effectif des Clippers absent des Playoffs lors de l’exercice 2021-22, il pouvait alors compter sur un retour de Kawhi Leonard et Paul George en novembre pour aider les Voiliers à aller chercher ce qu’il leur manque pour enfin exister à Los Angeles. Un titre, dans la ville qui ne vibre globalement que pour les paillettes du voisin, véritable monument du sport nord-américain : les Lakers.

Et pourtant, durant l’ensemble des quatre années de Kawhi et Paulo à Los Angeles, la seule équipe qui a réussi a ramener un titre sous les palmiers de Californie du Sud est justement cet encombrant voisin. Chez les Clippers, les campagnes ont été minées par les blessures, et la seule fois où ils se sont approchés du but – en 2021, finale de conférence face aux Suns – Paul George s’est retrouvé solo, privé de son copain aux grandes paluches. Une désillusion. 2020 ? L’échec cuisant de la Bulle, alors qu’en réalité, il s’agissait très probablement de leur meilleure opportunité d’aller au bout. En 2021 ? Les Playoffs ont été bons, jusqu’à la terrible blessure de Kawhi Leonard. En 2022 ? La convalescence de la Griffe a miné la saison, ne permettant même pas aux Clippers d’accéder aux Playoffs au terme du Play-in. Cette saison ? Les Suns à nouveau, dans un contexte de blessures de… Kawhi et Paul, surprise.

Quatre ans d’échecs, souvent liés aux problèmes physiques des deux stars. On connaît l’adage : pour être champion NBA, il faut jouir de chance mais également d’une santé de fer. Et la santé, c’est LE gros problème qui prive les Clips’ d’un réel espoir de titre. Est-ce que la fenêtre s’est refermée ? Non. Kawhi Leonard n’a que 31 ans, Paul George 32. C’est encore jeune, mais est-ce que ce projet n’a pas usé mentalement les deux hommes ? Leurs contrats courent – à minima – jusqu’à la fin de la saison prochaine. De quoi donner une nouvelle opportunité, qui sera peut-être, cette fois, la dernière. Derrière, ils seront tous deux free agents avec une player option.

Il faut également retourner le problème et le prendre du côté de la franchise. Avec tous les tours de Draft des années à suivre envoyés du côté d’Oklahoma City, on imagine bien la direction tout faire pour que le plaisir dure encore et encore. Il faudra apporter un maximum de garanties sur le groupe qui entourera la doublette, bien qu’il ne s’agisse pas du plus gros des problèmes puisque seuls Russell Westbrook et Mason Plumlee sont des unrestricted free agents cet été. Avec la fin de saison vraiment propre de Brodie, difficile de pense que Steve Ballmer voudra le laisser filer. Last but not least, le tour de Draft de cette saison. Les Clippers ont tout intérêt à aller chercher un meneur, capable d’apporter au cas où le dossier Westbrook tournerait au vinaigre. Avec le 30e pick, il faudra quand même allumer deux ou trois cierges pour espérer récupérer un profil NBA ready, mais sait-on jamais.

Ce qu’on en conclut ici ? Que le projet Clippers n’est pas terminé. Il a encore quelques beaux jours devant lui, des jours magnifiques même. La seule condition reste toujours la même : que les blessures ne cassent pas une nouvelle fois le rêve de toute une équipe. Et que le long dimanche de fiançailles espéré avec le trophée NBA ne vire pas au long dimanche de funérailles d’un projet ambitieux mais à jamais stérile.

Sources : ESPN, The Athletic.