Le numéro 9 de Tony Parker va être retiré en équipe de France

On ne le jalouse pas mais on l’envie, Tony Parker s’apprête à voir son légendaire numéro 9 être retiré en équipe de France. Zou, plus aucune possibilité pour les avant-centres de porter le numéro qui colle le mieux à leur poste, franchement c’est génial (t’sais le rédacteur qui confond tout). Débrief.

Été 2024. Il se passera pas mal de choses, à l’été 2024.

Selon les information du journal régional Le Progrès, l’équipe de France a prévu de retirer le numéro 9 de Tony Parker au mois de juillet 2024, pendant l’avant-match d’une rencontre de gala contre Team USA. Cette rencontre devrait se dérouler dans la future LDLC Arena de l’ASVEL, à Lyon. Un honneur unique dans l’histoire de l’équipe de France, lequel avait déjà été teasé par la FFBB, juste après l’annonce de l’intronisation de l’ancien meneur des Spurs au Hall of Fame. « Afin de célébrer cette première dans l’histoire du basket français, la FFBB rendra un hommage spécial à Tony Parker pour sa carrière exceptionnelle de joueur et son parcours en Équipe de France, lors d’un match événement des Bleus à Lyon, en juillet 2024, avant le début des Jeux Olympiques ». Cette pratique de faire grimper un maillot au plafond d’une salle est monnaie courante en NBA, bien moins en sélection nationale. Tony n’est toutefois pas le premier joueur européen à recevoir cet honneur : le numéro 14 de Dirk Nowitzki avait déjà été retiré par l’Allemagne en ouverture de l’EuroBasket 2022. On peut donc, sans prendre trop de risque, affirmer qu’une sélection nationale retire uniquement les numéros de ses légendes absolues. Nando De Colo ? Peut-être que, dans un avenir plus ou moins proche, le Nord-Pas-de-Calaisiens se verra “offrir” un moment similaire. Lui aussi enfilait la médaille d’or à l’EuroBasket 2013. Y’a donc un sacré client.