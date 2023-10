En marge de la nuit de NBA, on a appris que le pivot Bismack Biyombo allait rejoindre les Grizzlies pour cette saison 2022-23, pour pallier très majoritairement la blessure de leur poste 5 titulaire Steven Adams. Bonne pioche ? Euh, c’est une pioche, c’est déjà ça.

Il ne fera pas le haka à la place de Steven Adams, il ne lèvera pas non plus deux joueurs d’un coup pour calmer les esprits lors d’une échauffourée tout comme il ne se lave pas les oreilles avec un pieu. Non, Bismack Biyombo n’est pas Steven Adams, mais u vu des circonstances à Memphis ceci ira très bien pour “remplacer” le grand kiwi.

Les circonstances quelles sont-elles ? Trois matchs, trois défaites à Memphis. Pas la sonnette d’alarme bien évidemment, mais assez d’indices qui nous disent que les Grizzlies doivent déjà tenter des coups. Bingo domingo jeanilongo, voici donc Bismack Biyombo qui débarque dans le Tennessee, pour y amener sa verticalité, son expérience et sa bonne humeur

The Memphis Grizzlies are planning to sign center Bismack Biyombo, sources tell @TheAthletic @Stadium. Team is able to sign Biyombo via exemption after fifth game of Ja Morant’s suspension. Biyombo brings rim protection (1.4 blocks per game last season) with Steven Adams out. pic.twitter.com/NDRxs8h09Z

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2023



Défenseur solide, très bon contreur notamment, et capable en attaque de faire le minimum syndical pour un pivot (poser un pick et dérouler, prendre des rebonds offensifs), Bismack Biyombo a 30 piges et il évoluait l’année dernière à Phoenix et était donc le seul pivot non-soft de l’Arizona. Plus sérieusement, il débarque donc pour faire le nombre suite à la terrible nouvelle de l’absence longue durée de Steven Adams, out toute la saison, en raison de l’absence, également, de Brandon Clarke lui aussi blessé, et en vertu d’un point de règlement NBA stipulant qu’une franchise peut signer un joueur en cas de… suspension de l’un des siens, après son cinquième match de suspension purgé. En l’occurrence Ja Morant, suspendu 25 matchs par la NBA pour avoir exhibé (à deux reprises) une arme à feu sur l’un de ses réseaux sociaux.

Les Grizzlies tiennent donc leur “pigiste” et c’est une tête bien connue de la Grande Ligue. Bismack Biyombo sera officiellement signé après le cinquième match de la saison, la semaine prochaine, et sera immédiatement disponible pour aider sa nouvelle équipe. En espérant qu’ils aient réussi à gagner un match d’ici-là ?