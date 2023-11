Transféré hier des Sixers aux Clippers, James Harden ne jouera pas ce soir dans le derby de Los Angeles face aux Lakers. Le Barbu vise le début de la semaine prochaine pour ses grands débuts avec sa nouvelle équipe.

James Harden est arrivé à Los Angeles, mais il faudra patienter encore un peu pour le voir porter le maillot des Clippers.

D’après l’insider Shams Charania (The Athletic), l’arrière All-Star vise la date du lundi 6 novembre pour jouer son premier match avec Los Angeles. Ce jour-là, les Clips affronteront les Knicks au Madison Square Garden.

Pour rappel, Harden n’a toujours pas joué le moindre match cette saison. Au milieu de ses envies de départ de Philadelphie, le Barbu s’était absenté pendant une bonne dizaine de jours pour “raisons personnelles”. Il a donc besoin d’encore un peu de temps pour être suffisamment en forme sur le plan physique, mais aussi s’adapter à ses nouveaux coéquipiers, avant de pouvoir apparaître dans un match de saison régulière NBA.

Cela tombe bien car les Clippers n’ont plus aucun match de prévu cette semaine après celui face aux Lakers ce mercredi.

