James Harden aux Clippers : analyse d’un transfert XXL ! Apéro TrashTalk

Quelques heures seulement après le transfert de James Harden aux Los Angeles Clippers, apéro TrashTalk spécial consacré à l’un des événements marquants de ce début de saison en NBA. On s’installe !

Il voulait bouger, il a obtenu ce qu’il voulait ! Après avoir traité Daryl Morey de menteur et annoncé qu’il ne rejouerait pas sous le maillot des Sixers, James Harden a bel et bien été transféré chez les Clippers. De retour à Los Angeles, Harden va-t-il faire la différence aux côtés de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook ? Et que penser du trade côté Sixers, notamment l’arrivée de Nicolas Batum dans l’effectif ? Ce ne serait pas Philadelphie, le vainqueur de ce trade ? Réactions à chaud et gros débat, c’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !

