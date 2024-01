Cette nuit, les Nuggets se déplacent au TD Garden à 1h30 pour un match entre deux équipes qui prétendent au Graal et qui ont les moyens de leurs ambitions. La meilleure équipe de la NBA cette année face au champion en titre qui veut se faire respecter et poser un statement sur un parquet imprenable depuis le début de saison. Allez, preview !

Comment ne pas être hype ?

Les Boston Celtics face aux Denver Nuggets. Deux des meilleures équipes de ces dernières années et deux favoris au Larry O’Brien Trophy cette saison. C’est le main event de la nuit et il a le potentiel pour être un classique de la saison entière. Pas d’injury report rempli pour venir casser la hype, pas de back-to-back, rien. Rien n’a l’air de pouvoir empêcher cette rencontre d’être un grand match de panier-ballon. Just pure basketball.

Les Nuggets arriveront en pleine forme pour défier les gars en vert. Ils voudront aussi se venger de la défaite subie face à Philadelphie et un Joel Embiid de gala. Nikola Jokic est toujours le meilleur joueur de la Ligue et même s’il n’en a pas grand-chose à carrer, on ne doute pas qu’il fera un grand match. Le secteur intérieur n’est pas la force principale de Boston donc il devra appuyer dessus pour les inquiéter. Jamal Murray est toujours présent dans les grands moments et devra justement activer ce mode Playoffs. Il était absent lors de 4 des 5 dernières rencontres entre les deux formations mais il sera bien là cette fois-ci.

Le défi sera de taille. Ce sont des Celtics invaincus à domicile depuis le début de saison qui se dressent devant eux. 20/20. Le Garden est vierge de toute défaite et ses occupants en sont très fiers. Le collectif bostonien est super bien en place, Jrue Holiday est parfait dans son rôle, Kristaps Porzingis aussi, Jaylen Brown gomme petit à petit les défauts qui le caractérisaient et Jayson Tatum… Jayson Tatum est excellent depuis le début du mois, c’est le leader incontesté de cette équipe comme on a pu l’admirer face aux Wolves.

Au-delà des individualités, c’est aussi et surtout deux collectifs très bien huilés qui vont se la mettre. Ça joue très bien, ça partage la gonfle et c’est mené par deux coachs qui transmettent leurs principes de jeu à merveille.

Des individualités très fortes. Un collectif qui fonctionne de chaque côté et une volonté de poser un classique… Ça sent bon le banger tout ça.

Certains seraient même tentés de dire que ça sent bon les Finales NBA. Comment leur en vouloir puisque ce Celtics – Nuggets serait presque logique au final. Le tenant du titre contre la meilleure équipe de la Ligue. En espérant que la montagne accouche d’un Everest…

Rendez-vous à 1h30 dans une ambiance électrique où la foudre tombera sûrement plusieurs fois.