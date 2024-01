Pas mal de petites choses à observer cette nuit en NBA. Pas de Victor Wembanyama au programme mais un choc entre Boston et Denver ou encore les débuts de Pascal Siakam avec les Pacers. Deux belles raisons de mettre le réveil dès 1h du matin, entre autres !

Le programme de la nuit

1h : Hornets – Spurs

1h : Magic – Sixers

1h30 : Celtics – Nuggets

2h : Heat – Hawks

2h : Pelicans – Suns

4h : Blazers – Pacers

4h30 : Lakers – Nets

Warriors – Mavericks : reporté

Le match à ne pas rater : Celtics – Nuggets

La preview des prochaines Finales NBA ? On n’a rien contre le Thunder ou les Wolves, mais jusqu’à preuve du contraire en mai prochain les Nuggets restent les boss à l’Ouest. Les Nuggets en déplacement chez des C’s en 20/20 à domicile, du Jokic face à du Tatum, du Murray/Porter jr. face à Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Et 20 000 fans tout en en vert. Denver dans la tourmente ? Pas si vite, “ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion”.

Mais aussi …

Une équipe de basket va gagner un match à Charlotte, et ce sera soit les Hornets soit les Spurs. C’est fou.

Gros match pour Joel Embiid et les Sixers à Orlando. On part sur un 40/10 hein, comme d’hab.

Le Heat qui tentera de profiter du bazar géorgien en temps de deadline. Trae Young est incertain.

Les Suns au complet, face à des Pelicans au complet. Banger potentiel.

Les débuts de Pascal Siakam avec les Pacers.

Lakers – Nets, le mégalopolico.

Les Français de la nuit

Frank Ntilikina devrait de nouveau jouer avec les Hornets, mais en face Victor Wembaanyama est laissé au repos

Nicolas Batum jouera du côté d’Orlando

Théo Maledon sera en Louisiane mais pour y faire du tourisme

Un peu de temps de jeu pour Rayan Rupert face aux Pacers ?

Et en G League