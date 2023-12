Privés de Ja Morant, les Memphis Grizzlies n’ont pas apprécié leur déplacement chez les Denver Nuggets. Les champions en titre se sont imposés 142 à 105 grâce, notamment, à une performance majuscule de Nikola Jokic.

Nikola Jokic était d’humeur perfectionniste face aux Memphis Grizzlies. Le Serbe a réalisé une performance exceptionnelle pour mener son équipe à la victoire. En 30 minutes sur le parquet, le double MVP a compilé 26 points, 14 rebonds et 10 passes décisives à 11/11 au tir, 1/1 de loin et 3/3 aux lancers francs.

Il est devenu le deuxième joueur à réaliser plusieurs triples-doubles à 100% au tir (avec + de 10 shoots pris) en carrière après Wilt Chamberlain.

Sans Aaron Gordon, blessé après une attaque de chien (mdr) le soir de Noël, la responsabilité de la domination de la raquette incombait à 100% à Nikola Jokic cette nuit. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence du défenseur de l’année en titre, Jaren Jackson Jr, en face ne l’a pas dérangé. Bismack Biyombo, Xavier Tillman et lui ont servi de petit bois au brasier serbe.

Les Grizzlies souffrent à l’intérieur depuis le début de la saison du fait de la blessure de Steven Adams, mais cela s’est rarement autant vu que ce soir. Il faut dire que Nikola Jokic sait exploiter les faiblesses et les révéler au grand jour. Trop fort, trop puissant, trop intelligent, le double MVP a tout fait aux oursons pour leur a infligé une 20e défaite cette saison. Ja Morant, absent ce soir, reste lui invaincu.

Nikola Jokic semblait perdre du terrain dans la course au MVP cette saison et a rappelé à ceux qui commençaient à en douter, qu’il faudra encore compter avec lui cette saison.