Victor Wembanyama colle 30 points, les Spurs s’imposent à Portland (118-105) !

VICTOIRE ! Les Spurs ont gagné le basket ! Victor Wembanyama et les siens ont réalisé un départ canon et maintenu ensuite l’écart au fil de la rencontre face à des Blazers qui n’ont jamais trouvé la solution pour contrer la présence du rookie français dans la raquette. Wemby finit la rencontre avec 28 points,

Ils ne sont que trois à avoir réussi une performance à minimum 25 points, 5 passes, 5 rebonds, 5 contres cette saison : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid… et Victor Wembanyama. Le Français colle précisément 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 7 contres, à 9/14 au tir et 10/10 aux lancers. Un seul autre rookie a produit une perf’ similaire dans l’histoire : David Robinson, comme un symbole. Une superbe soirée remplie de highlights, face à un Scoot Henderson plus en difficulté malgré 23 points. Le meneur des Blazers n’a pas eu énormément de réussite au tir (7/22).

Oui, parce que les hommes de Gregg Popovich ont tout de suite fait les choses bien pour prendre une grosse avance dès l’entame. 31-5 après 8 minutes de jeu, ça vous lance un match. Derrière, c’est forcément bien plus facile. Et contrairement au match contre le Jazz, Vic’ et ses potes n’ont pas tremblé malgré un 2e quart moins intense. De quoi filer la banane au coaching staff, qui soulignait le manque de constance du groupe encore très récemment.

Pour Wemby, c’est le 3e match de la saison à 30 points ou plus, et il a donné cette nuit une impression d’aboutissement dans sa performance. Propreté, intelligence, meilleure gestion du jeu… On ne parle peut-être pas de sa performance la plus aboutie cette saison (le match contre les Suns en début de régulière reste la référence statistique), mais la progression s’est nettement vue sur le parquet cette nuit. Ça paye, les Spurs gagnent un deuxième match en 23 rencontres. De quoi remettre un peu d’essence dans la machine et commencer 2024 dans de meilleures dispositions. La dédicace à Jeremy Sochan et son airball monstrueux à 3-points, franchement ça ressemblait plus à une tentative d’assassinat. Les Spurs rejoueront les Blazers dès demain, même endroit même heure même chaine.

