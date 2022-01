Kyle Kuzma en transe : 30 points par match depuis une semaine, Kuz est en mode LeBron et on ne plaisante même pas

Parmi les belles satisfactions de la saison des Wizards ? Monsieur Kyle Kuzma. Débarqué dans la capitale dans le trade de Russell Westbrook pour amener un peu de scoring et de folie chez les Wizards, le double K est finalement bien plus que ça. Auteur d’un vrai début de saison, la victime de la mode explose littéralement depuis trois matchs et il a encore fait des siennes cette nuit.

Les stats maison de ce FC Kuzmabeal – As Hornets c’est juste ici !

On le connait pour ses goûts vestimentaires disons… particuliers, pour ses tweets parfois viraux, pour ses célébrations aussi, parce qu’il faut bien le dire : Kyle Kuzma est avant tout un mec… marrant. Checker ses adversaires en plein match après une action, réagir à chaque action comme s’il avait des troubles obsessionnels compulsifs, voilà le genre de dossiers que KK nous offre chaque soir ou presque, à défaut d’être devenu un All-Star. Oui mais voilà, merci de ne pas oublier, de temps en temps, que l’ancien joueur des Lakers est aussi et surtout un vrai basketteur, quand il le décide, et que le cas échéant peu de défenses restent capables d’éteindre les incendies qu’il allume. Cette saison ? 13,9 points, 8,1 rebonds et 2,8 passes, pas du tout ses meilleures stats en carrière au scoring mais à Washington Kyle a un vrai rôle et il ne se limite pas uniquement à être le clown de la bande. Toujours un peu dans son monde mais une vraie menace sur le terrain, preuve en est, une fois de plus, son match de la nuit face aux Hornets, le troisième consécutif à un niveau que l’on qualifiera de Kuzmesque.

Une troisième perf consécutive de haut-vol, cette fois encore accompagnée d’une production très solide de Bradley Beal (35 pions), et une perf qui s’ajoute à un match déjà énorme avant-hier face aux Bulls, lors duquel il avait inscrit le panier de la gagne à trois secondes du buzzer avant que l’autre zouzou de DeMar DeRozan ne décide d’en faire qu’à sa tête pour la deuxième soirée consécutive. Du shoot du shoot du shoot pour Kylounet, de loin car il a toujours aimé ça, de près car il a quand même un sacré body, et derrière la carapace du mec un peu stone la confirmation s’il le fallait d’un talent assez fou, qui se retrouve cette année sous les ordres de Wes Unseld Jr. dans un rôle de facteur X offensif qui lui convient ma foi très bien. 36 points, 14 rebonds et 6 passes cette nuit, contre des Hornets et leur défense qui mériterait de s’appeler autrement, trois énormes paniers du parking au dernier quart-temps au moment où le match décidait de son vainqueur et un discours policé et altruiste en postgame, voilà donc le Kyle Kuzma nouveau, le genre de belle surprise qui fait de la saison des Wizards une semi-réussite pour le moment.

To be continued, pour un mec qui est donc capable d’arriver à la salle habillé d’un sac poubelle jaune fluo, de planter 35 points dont les paniers de la gagne tout en se marrant tout seul comme un nigaud en plein money time. Bienvenue dans le monde merveilleux de Kyle Kuzma, elle a l’air cool cette planète quand même.