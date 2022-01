En hommage à son grand-père décédé dimanche soir, Anfernee Simons sort le match de sa vie : 43 points à 9/16 à trois-points, il peut être fier là-haut

Il y a des performances comme ça, dont on ne peut pas comprendre l’origine ni les raisons pendant qu’elles ont lieu, mais qu’on capte après la rencontre. Cette nuit, les Blazers accueillaient Atlanta et ce sont bien les hommes de Chauncey Billups qui se sont imposés (136-131) dans un match ultra-offensif. Au milieu de la foule ? Anfernee Simons, qui tape son record en carrière avec 43 points et pas pour n’importe qui : son grand-père, décédé d’un cancer dimanche soir.

« Je peux pas prendre le moindre crédit pour le match de ce soir… je ne peux pas. J’ai essayé de jouer mon jeu, mes premiers shoots sont rentrés, mais comme dit à l’instant je ne peux pas prendre le moindre crédit pour le match de cette nuit. C’est triste, mais mon grand-père est mort hier soir après s’être battu pendant longtemps contre un cancer. Ce match, c’est tout lui. C’est pour lui. J’ai pensé à lui pendant toute la rencontre, c’était une journée très triste mais s’il était encore là il aurait voulu que je joue justement. Il aurait voulu que je joue mon jeu et que j’utilise au mieux mes capacités, donc il a pris possession de mon corps entre guillemets ce soir ! »

Voici les mots offerts par le jeune Anfernee Simons, 22 ans, juste après cette rencontre durant laquelle l’arrière a tout simplement éclaboussé de toute sa classe et en a profité pour exploser la poreuse défense des Hawks. Depuis plusieurs semaines, le mood n’était pas très bon à Portland. Défaites consécutives frustrantes, défense absolument atroce collectivement, stars blessées ou cadres en protocole Covid, il était extrêmement compliqué de rester debout la nuit pour regarder les Blazers jouer. Tout ce qui occupait l’actualité de l’Oregon, c’était le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction de Damian Lillard, le retour de CJ McCollum, les rumeurs de transferts autour de Robert Covington et Jusuf Nurkic, épicétou. Certes, on pouvait compter sur les progrès de quelques jeunes ici ou là histoire de se mettre quelque chose sous la dent, mais il n’y avait pas vraiment de soirée positive et émouvante. De date autour de laquelle se rassembler chez les fans des Blazers. C’est ce qui a fait, justement, que cette performance de Simons et cette victoire contre Atlanta a pu représenter un petit rayon de soleil dans le brouillard traversé par les supporters en ce moment. Déjà parce qu’on parle ici du petit prince, de celui qui rassemble les fans pour leur donner un peu d’optimisme concernant l’avenir, ce bon Anfernee Simons.

Présent à Portland depuis ses débuts en NBA, le kid était souvent adoubé par ses ainés et quelques éruptions offensives nous permettaient de croire en son développement. Et le début de cette saison régulière, d’ailleurs, nous consolidait dans cette idée, Anfernee obtenant de belles responsabilités en sortie de banc. Puis la suite, malheureusement, on la connaît très bien dans cette région de l’Amérique. Une fin d’automne dégueulasse, un GM qui se fait virer, une franchise en instabilité régulière, et vous vous retrouvez très vite à vous battre pour pas grand chose dans une Conférence Ouest morose. Et Anfernee dans tout ça ? Quelques coups de chaud, à Utah (24 points), contre Minnesota (26 points) ou face aux Grizzlies (22 points), mais trois montées en température dans des défaites. Donc peanuts, car comme on le sait c’est dans les succès collectifs que les masterclass prennent tout leur sens, et vous pouvez contacter Devin Booker si vous souhaitez obtenir davantage d’informations à ce propos. Du coup, il y avait un vrai beau coup à jouer face aux Hawks ce lundi soir, puisque les visiteurs manquaient de plusieurs cadres, de leur coach, et d’un minimum d’intelligence collective en défense. En gros, la recette parfaite pour faire péter un carton offensif, ce que les Blazers vont faire en calant 136 points sur Atlanta sans pour autant compter sur leurs deux meilleurs scoreurs. Dans le lot, on doit forcément applaudir le dernier quart de mammouth de Jusuf Nurkic qui a rappelé à Clint Capela qu’il fallait encore bosser (21 points), Norman Powell et ses belles pénétrations balle en main (26 points) et les progrès toujours aussi succulents de Nassir Little (22 points) dans le cinq des Blazers. Mais celui qui a éclaté tout le monde, celui qui a fait lever la foule et est reparti avec une belle ovation, c’est bien Anfernee Simons.

Plus jeune joueur de l’histoire des Blazers à planter 40 points minimum dans un match (22 ans), l’arrière va tout simplement prendre feu à trois-points en calant 8 de ses 9 tirs à trois-points dans les trois premiers quart-temps, la défense des Hawks ne comprenant pas comment s’ajuster face à un tel sniper. Monter sur lui alors qu’il a le poignet rouge-vif ? Beh pourquoi faire ? Profitant sereinement des couvertures bien larges d’en face, Simons va punir systématiquement Atlanta et varier les plaisirs entre tirs à distance, distribution et pénétrations finies en finesse. Comme ce caviar pour Nurkic en toute fin de match, en voyant Danilo Gallinari planté comme un parasol dans la raquette, and one. Comme ce floater avec la planche en total déséquilibre, histoire de calmer l’éruption d’un Trae Young possédé (56 points et 14 passes). Justement, pour tenir face au meneur All-Star des Hawks, il fallait qu’un garçon élève son niveau de jeu et monte bien bien haut. C’est ce qu’Anfernee va faire, et jusqu’au bout. Une performance historique donc, pour la franchise, mais une performance symbolique aussi, vu ce que venait de vivre la famille Simons ce dimanche soir.

Anfernee Simons avait passé un lundi la tête baissée, pensant à son grand-père qui l’avait quitté la veille. Petit prince a brillé sur le parquet, et on en connaît un qui peut être fier de lui là-haut. Devenir le plus jeune joueur de l’histoire des Blazers à planter la quarantaine dans un contexte pareil ? Cela ne fait que renforcer ce que l’on pense du garçon, qui a du talent plein les mains et un coeur gros comme ça.