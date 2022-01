Saddiq Bey est en feu : 34 points sur la tête des Bucks, 25 points de moyenne sur les 9 derniers matchs, c’est pas Saddiq Bey c’est Sadique Bae

Souvenez-vous. Février dernier, un rookie sorti de nulle part ou presque claque un 7/7 du parking face à Boston et est élu dans la foulée Joueur de la semaine à l’Est. Ah qu’est-ce qu’on avait ri à l’époque. Aujourd’hui ? On parle juste de l’un des snipers les plus chauds de toute la NBA, et ça ne fait plus rire grand monde.

Les stats maison de la nouvelle victoire des Pistons c’est juste ici !

Another day at the office for Saddiq. Après avoir poncé les Spurs au buzzer deux jours plus tôt, le pick 19 de la Draft 2020 a remis ça cette nuit et, cerise sur le gâteau ou tâche sur les cheveux, il avait décidé de le faire face au Bucks, on parle donc des champions NBA en titre hein, et au complet s’il vous plait. Difficile de faire plus solide comme plateau, et Saddiq a une fois de plus répondu présent, faisant passer le retour de Cade Cunningham (et Killian Hayes) au deuxième plan, au troisième même puisqu’en sus de sa perf individuelle les Pistons ont tout simplement réussi l’exploit de s’imposer face à Milwaukee, des Pistons qui restaient sur une série incroyable de 1-19 et qui viennent donc d’enchainer deux succès consécutifs grâce, en grande partie, à leur sniper tacheté.

34 points à 12/22 au tir dont 8/13 du parking et 2/2 aux lancers, 8 rebonds et 4 passes en 39 minutes

Le flow est immense, le body sous-estimé et le poignet affuté, et avec un Bey aussi en forme les Pistons peuvent voir venir, pas à court-terme puisque Detroit est dans l’obligation de se foutre royalement de la saison en cours, mais… un peu plus loin dans la lunette. Besoin – nécessité même – de régler le problème Jerami Grant au plus vite pour faire de la place aux plus jeunes (Saddiq, Cade, Killian notamment), et donc entamer le rebuild que tout le Michigan attend. Spoiler cette reconstruction devra donc se faire avec le soldat Saddiq Bey, lui qui représente aujourd’hui l’une des seules garanties valables pour la franchise. Un vrai poste 3/4, si jeune mais déjà capable d’être dominant et de manière constante, en espérant que Dwane Casey ne le transformera pas en plot intérieur sur du small ball ou autres joyeusetés.

Nouvelle grosse soirée pour Saddiq Bey et nouvelle victoire pour les Pistons, le genre de phrase que l’on aurait jamais imaginé écrire il y a quelques jours. Pour les victoires ça risque de s’arrêter de nouveau très vite, mais pour les grosses soirées de Saddiq vous pouvez déjà prendre votre abonnement. D’où l’importance de bien orthographier les mots.