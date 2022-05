Attendu au tournant après un début de série compliqué, Jrue Holiday est sorti du bois au meilleur des moments. Le meneur All-Star a été énorme dans le money time pour arracher le Game 5 à Boston.

On en parlait encore après le dernier match, Giannis Antetokounmpo était bien seul pour gérer les Celtics. Khris Middleton toujours blessé, Jrue Holiday devait prendre le rôle du bras droit pour soutenir le Greek Freak. Bien pris par Marcus Smart et maladroit, le meneur All-Star vivait une série plutôt délicate. Et puis voilà qu’arrive ce fameux cinquième match si important en Playoffs. Dominé par une équipe de Boston bien sérieuse, Milwaukee se dirigeait tout droit vers une défaite logique et on allait encore sortir le couplet sur Giannis et sa solitude. Ouais, le Freak plante 40 pions mais y’a personne derrière pour l’aider à atteindre la victoire. PAS CETTE FOIS. Cette fois, Jrue Holiday a step-up lorsqu’il le fallait. Sur courant alternatif pendant les trois premiers actes, le meneur All-Star va être indispensable dans le money time. Scoring, création pour les autres, défense, Jrue les vacances se met au diapason de son leader et ça fait tout de suite la différence. C’est d’ailleurs lui qui inscrit le 3-points de l’égalisation à 40 secondes du terme. Tout ça c’est déjà super mais, bien sûr, on retiendra surtout cette fin de match dans sa propre partie du terrain.

De quoi on parle alors ? Tout simplement d’une double action défensive de très, très, très haut niveau, un vrai tournant dans cette série vu l’issue de cette rencontre. On commence avec une version de « The Block » made in Wisconsin. Marcus Smart prend de vitesse Pat Connaughton, il s’apprête à aller scorer malgré le contact mais Mister Holiday veille au grain et claque un contre MO-NU-MEN-TAL. Non content de protéger son panier, le meneur va même réussir à récupérer la possession en envoyant la gonfle sur Marcus Smart avant qu’elle ne sorte. Oh ce filou.

WHAT A BLOCK BY JRUE HOLIDAY. AND HE EARNS THE POSSESSION 🤯 6.6 left on TNT pic.twitter.com/zombWL9ipA — NBA (@NBA) May 12, 2022

S’arrêter là aurait déjà été incroyable mais Boston avait encore une opportunité d’égaliser après les lancers de Pat Connaughton. Marcus Smart, encore lui, remonte la balle à toute allure et qui débarque pour mettre une petite mimine et détruire tous les rêves du TD Garden ? On vous laisse deviner.

AND NOW A STEAL FROM JRUE HOLIDAY TO SEAL THE @Bucks GAME 5 WIN! pic.twitter.com/38FsgfjItx — NBA (@NBA) May 12, 2022

Non seulement Jrue répond enfin aux attentes mais il le fait à un moment capital. L’équipe était dos au mur et on imaginait déjà deux balles de match pour Boston dans la série. Là, tu décroches une victoire héroïque qui marque un vrai tournant pour la suite. Histoire de faire bien les choses, le meneur est même allé dépoussiérer les bouquins de la Ligue. Selon ESPN Stats, Holiday est le premier joueur depuis 25 ans à compiler un contre et une interception lors des dix dernières secondes d’un match de Playoffs. Bien sérieux tout ça.

Jrue Holiday is the first player over the last 25 postseasons to record a block and a steal inside the final 10 seconds of the 4th quarter of a playoff game. pic.twitter.com/D9Mpu5jr9C — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 12, 2022

Jrue Holiday a claqué un money time de dingue pour aider Milwaukee à l’emporter à Boston. Critiqué à cause de ses performances moyennes depuis le début de la série, l’acolyte du Greek Freak répond de la meilleure des manières.

