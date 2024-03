Opposé aux Spurs il y a deux jours, Kyrie Irving a eu l’occasion d’affronter de près la pépite Victor Wembanyama. Le meneur en a profité pour dire tout le bien qu’il pense du talent français.

Et un de plus dans la besace. Encore un joueur majeur qui envoie des louanges à notre Victor Wembanyama national, la preuve que Wemby met tout le monde d’accord soir après soir sur les parquets. Aujourd’hui, c’est l’impact défensif de Victor qui est mis au premier plan par Kyrie Irving. Le meneur a expliqué la difficulté pour un scoreur de s’attaquer à l’Alien. Des propos rapportés par Paul Garcia de Project Spurs.

“Vous devez être attentif quand il vient contester au dernier moment, et il a le timing d’un arrière. Je ne sais pas si c’est parce qu’il a joué contre des arrières, mais je pense qu’il a eu beaucoup de séquences contre de bons arrières et il les a gardés en un contre un. Aujourd’hui, je pensais mettre un reverse layup et il a fini par le bloquer sur le côté gauche, parce que je pensais qu’il serait sur le côté droit. Mais comme il a une grande envergure, il couvre beaucoup d’espace. En tant que compétiteur, j’aime aller là-bas et le défier, parce que si vous pouvez finir sur Victor Wembanyama, je pense que vous pouvez finir sur n’importe qui dans le monde. Il va en bloquer certains et il va vous faire changer, mais cela ne peut que vous rendre meilleur en tant que joueur de basket, et c’est ce que je veux, et je pense que tout le monde devrait s’en réjouir. Mais il faut aussi savoir le défier intelligemment, parce qu’il vous met beaucoup de bâtons dans les roues.”