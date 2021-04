Michael Jordan assurera la présentation de Kobe Bryant lors du Hall of Fame : niveau émotion on est plutôt pas mal non ?

Ce n’est un secret pour personne, la classe 2020 du Hall of Fame est tout simplement exceptionnelle. Et malheureusement, on sait aussi que Kobe Bryant, qui va faire son entrée avec Tim Duncan et Kevin Garnett, ne sera pas là pour assister à la cérémonie. Il sera cependant honoré comme il se doit, et c’est Michael Jordan qui assurera la présentation du Black Mamba.

Qui d’autre ? Qui d’autre que Michael Jordan est mieux placé pour présenter Kobe Bryant lors de son intronisation au Hall of Fame à titre posthume ? Sans doute personne. On avait vu MJ prononcer un superbe speech lors de la cérémonie d’hommage à Kobe il y a plus d’un an suite à son décès, les larmes coulant sur ses joues et le cœur lourd comme tout le monde. Le 15 mai prochain, Jordan va remettre ça et l’émotion promet d’être une nouvelle fois au rendez-vous. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic et tout de suite, on a eu des frissons car on sait qu’il va falloir sortir les mouchoirs ce jour-là. Jordan – Bryant, Mike – Kobe, ces deux-là ont tellement souvent été liés, la légende des Lakers a tellement souvent été comparée à celle des Bulls que son entrée au Hall of Fame doit se faire par l’intermédiaire de Jojo. Point barre. Dès le début de sa carrière, Kobe Bryant a basé son jeu sur celui de Michael Jordan. Il a copié les moves de MJ, il a mâché son chewing-gum comme MJ, il voulait gagner comme MJ. Au final, au moment de raccrocher les sneakers et après une belle et longue carrière de deux décennies, Kobe est celui qui a réussi à se rapprocher le plus de celui qui est considéré comme le GOAT (désolé LeBron). Dans le style, dans le jeu, dans l’esprit de compétition. Nombreux sont ceux qui voulaient devenir le nouveau Michael Jordan, mais on n’en connaît qu’un qui a vraiment réussi à marcher dans ses traces.

⭐️ Hall of Fame 2020 ⭐️ Kobe Bryant, sera présenté par Michael Jordan ❤️ Tim Duncan, sera présenté par David Robinson ❤️ Kevin Garnett, sera présenté par Isiah Thomas ❤️ Tamika Catchings, sera présentée par Alonzo Mourning ❤️ Quelle cuvée all time. pic.twitter.com/RK2knU5Prd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Jordan qui présente Kobe au Hall of Fame 2020… les larmes que ça va être… popopo… pic.twitter.com/3GOLkAbOZp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

La présentation de Kobe Bryant par Michael Jordan sera sans doute le plus grand moment de la soirée, mais il y en aura d’autres. Car cette classe de Hall of Famers, elle est extrêmement lourde. Tim Duncan, l’un des dix meilleurs joueurs de l’histoire et considéré comme le meilleur ailier-fort de tous les temps, sera présenté par son ancien coéquipier aux Spurs David Robinson, également un Hall of Famer. Le légendaire meneur des Pistons version Bad Boys Isiah Thomas assurera lui la présentation de Kevin Garnett, champion NBA, MVP et Défenseur de l’Année au cours de sa carrière. Bonjour la soirée VIP. Et ce n’est pas fini. L’ancienne grande joueuse WNBA Tamika Catchings sera quant à elle honorée par Alonzo Mourning (et Dawn Staley), tandis que l’ancien coach des Rockets champions au milieu des années 1990, Rudy Tomjanovich, verra Calvin Murphy et Hakeem Olajuwon faire les présentations.

La soirée du 15 mai 2021 s’annonce pleine d’émotions. La classe de Hall of Famers est incroyable, les présentateurs sont plutôt sympas et surtout, Michael Jordan va présenter le regretté Kobe Bryant, qu’il considérait comme son petit frère. Immanquable.

Source texte : The Athletic